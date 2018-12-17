В выходные в столицах Франции, Венгрии, Бельгии и Грузии прошли акции протеста. В Париже протестовали из-за недостаточных мер для социально-экономической поддержки населения, в Будапеште - против изменений в трудовом законодательстве страны, в Грузии протестуют против итогов президентских выборов, а в Бельгии против глобального пакта о миграции.

Франция

Число участников протестов движения «Желтых жилетов» достигло 33,5 тысяч человек по всей Франции, сообщает Le Parisien 15 декабря со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

В Париже, отмечает издание, задержали 168 человек, 112 из них поместили под стражу.

Они считают недостаточными меры, обещанные президентом Эммануэлем Макроном для социально-экономической поддержки населения страны.

В парижской субботней манифестации приняли участие и неизвестные феминистки. Пять полуобнажённых женщин загримированных под Марианну - один из символов французской республики - вышли навстречу полицейским на Елисейских полях. Сначала их приняли за активисток ФЕМЕН, но организация свою причастность к акции опровергла.

Бельгия

В столице Бельгии – Брюсселе - тысячи демонстрантов вышли на улицы в знак протеста против глобального пакта о миграции, подписанного на прошлой неделе главами 164 стран-членов ООН в Марокко.

Акция протесты была организована бельгийскими правыми партиями. Многие из протестующих были сторонниками партии Vlaams Belang ("Фламандский интерес"), которая выступает за независимость Фландрии, отмечает Би-би-си.

В акции протеста приняли участие около 5500 демонстрантов. Полицейские применили водометы и слезоточивый газ.

К организованной левыми группами контракции в центре города присоединились около тысячи человек.

На прошлой неделе крупнейший член правящей коалиции Бельгии, партия Новый фламандский альянс (N-VA), покинула ее из-за разногласий по миграционному пакту.

Миграционный пакт ООН был ратифицирован 196 странами-членами организации в июле этого года. Документ не является юридически обязывающим. Он ставит своей целью сделать процесс миграции проще и безопаснее, прописав единые стандарты безопасной и упорядоченной миграции. Критики пакта в нескольких странах опасаются, что вступление документа в действие приведет к еще большему наплыву мигрантов. Среди подписавших соглашение в итоге не оказалось нескольких европейских стран - США, Венгрия, Италия, Польша, Чехия и Словакия отказались подписывать пакт.

Один из участников акции протеста сказал, что Бельгия подписала договор, не учитывая мнения граждан.

Венгрия

В воскресенье, 16 декабря около 10 тысяч человек вышли на улицы Будапешта, протестуя против изменений в трудовом законодательстве страны, принятых на прошлой неделе. Для разгона недовольных полиция применила слезоточивый газ, передает Би-Би-Си.

Участники акции протеста, получившей название «Веселого Рождества, господин премьер-министр», прошли через центр города к парламенту, а также к расположенному в пригороде зданию государственного телевидения Венгрии.

Это уже четвертая и самая многочисленная акция протеста после принятия изменений в законах о труде. Как сообщает Reuters, это также одна из крупнейших демонстраций протеста в Венгрии с момента прихода к власти премьера Виктора Орбана.

Демонстранты, собравшиеся у здания венгерского государственного телевидения, скандировали "Фабрика лжи!", сообщает из Будапешта корреспондент Би-би-си.

Как отмечает издание, демонстранты прошли семь километров в морозную погоду, а напряженное противостояние с отрядами спецподразделений полиции продолжалось несколько часов.

Согласно изменениям, внесенным в трудовое законодательство страны, венгерские компании могут ежегодно требовать от сотрудников до 400 часов сверхурочной работы и при этом на три года задерживать оплату за эту переработку.

Правительство Венгрии настаивает на том, что реформа труда пойдет на пользу как работникам, так и компаниям, которым необходимо восполнить дефицит рабочей силы.

Воскресную демонстрацию организовали профсоюзные деятели, студенты и оппозиция, чтобы добиться отмены новых положений трудового законодательства, а также, как сообщает Рейтер, потребовать независимости судебной системы в стране.

Среди лозунгов, которые несли демонстранты, были "Не воруй!", "Независимые суды!" и "Все, что мне нужно на Рождество - это демократия".

Критики нового законодательства называют зафиксированные в нем нормы труда рабскими. Оппоненты премьер-министра Виктора Орбана винят его во все более авторитарном стиле правления.

Премьер-министр Венгрии отвергает обвинения в свой адрес. Правящая партия "Фидес" заявила, что протесты - это якобы дело рук иностранцев, оплаченных американским миллиардером венгерского происхождения Джорджем Соросом.

Джордж Сорос отверг эти обвинения. Он назвал их ложью, направленной на создание выдуманного внешнего врага для венгерских властей.

Грузия

Представители грузинского оппозиционного объединения "Сила в единстве" в воскресенье, 16 декабря, провели в Тбилиси акцию протеста против итогов президентских выборов, второй тур которых в конце ноября завершился победой Саломе Зурабишвили, сообщает Deutsche Welle.

На проспекте Руставели установили несколько палаток. Оппозиция намерена продолжить протесты, заявил соперник Зурабишвили по предвыборной гонке, кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.

При этом палаточный лагерь перед зданием парламента на проспекте Руставели разбит не будет, добавил Вашадзе. "Если у кого-то есть желание выразить свой протест в такой форме, мы их поддерживаем, но это не наше системное решение", - подчеркнул экс-кандидат в президенты Грузии. В числе требований оппозиции он назвал досрочные парламентские выборы и отставку грузинского правительства.

Ранее в воскресенье Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии. Она стала первой женщиной на этом посту. С момента принятия ею присяги вступила в силу новая конституция Грузии. Согласно внесенным в 2017 году изменениям, права и полномочия главы государства значительно урезаны. Кроме того, срок полномочий Зурабишвили в виде исключения увеличен с пяти до шести лет, и с 2024 года президента будут избирать 300 членов избирательной коллегии.

Президентские выборы в Грузии в конце ноября стали последними, проведенными путем прямого голосования. Саломе Зурабишвили выступала как независимый кандидат, однако ее поддерживала правящая партия "Грузинская мечта". Во втором туре Зурабишвили набрала 59,52 процента голосов избирателей, а Вашадзе - 40,48 процента.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus