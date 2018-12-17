В душанбинском городском парке «Железнодорожник» прошло мероприятие, посвященное годовщине гибели легендарного летчика Валерия Чкалова.
15 декабря в парке «Железнодорожник» состоялся митинг памяти Валерия Чкалова, приуроченный к 80-летию со дня трагической гибели советского летчика-испытателя.
В мероприятии приняли участие члены добровольческой группы «Память-201»: военнослужащие и гражданский персонал 201 военной базы, Совет ветеранов соединения, ветераны-интернационалисты, байкеры мото-клуба "Ирбис", сотрудники посольства России в Таджикистане, представители Совета ветеранов республики, городские активисты и др. Участники митинга возложили цветы к памятнику легендарному лётчику-испытателю.
"Валерий Павлович Чкалов - это целая эпоха в истории создания воздушного флота Советского Союза. Он был не только непревзойдённым лётчиком, но создателем школы высшего пилотажа, разработчиком методик испытания новых самолётов. Чкаловское лётное наследие прошло суровую проверку в воздушных боях Великой Отечественной войны, тем самым подтвердив своё право на жизнь", - сказал посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.
Он также поблагодарил сотрудников городского парка «Железнодорожник» за сохранение памятника Чкалову и мемориала погибшим воинам - железнодорожникам.
Памятник легендарному лётчику-испытателю был открыт в Сталинабаде (Душанбе) 15 декабря 1940 года. Сегодня этот памятник, установленный в парке «Железнодорожник» по инициативе летчиков Таджикского управления гражданской авиации, является одной из достопримечательностей города, а сам парк местом встреч и прогулок душанбинцев и гостей города.
Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus
В аэропорту Астаны презентовали самолет в виде снежного барса стоимостью $34 млн
ОАО «Банк Эсхата» объявляет вакансию на должность руководителя службы комплаенс-риска
Пиротехнический бизнес: в Согде шестерых жителей привлекут за торговлю пиротехникой
Одна курица на двоих. Почему Таджикистан вынужден импортировать птичье мясо?
Дефицит торгового баланса Таджикистана приближается к 2 миллиардам долларов
Денежные переводы из России в Таджикистан незначительно выросли
На Урале судят «банду ФСБ»: среди их жертв таджикские мигранты
В выходные акции протеста прошли во Франции, Бельгии, Венгрии и Грузии
В Таджикистане подорожали капуста, бензин и авиабилеты
За безопасностью в парке Айни наблюдает искусственный интеллект
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста