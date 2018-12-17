Уровень инфляции в потребительском секторе Таджикистана за 11 месяцев этого года составил 5,1%, что на 0,4 процентных пункта выше показателя аналогичного периода прошлого года.
В частности, продовольственные товары в январе-ноябре нынешнего года подорожали на 4,8%, непродовольственные товары – на 5,5%, а платные услуги населению – на 5,8%, сообщили «АП» в Агентстве по статистике при президенте РТ.
Инфляционные процессы в Таджикистане усилились во втором полугодии: за первую половину этого года инфляция в Таджикистане составила всего 0,8%, а последние пять месяцев – 4,3%.
Правительство Таджикистана планирует по итогам нынешнего года удерживать инфляцию на уровне не выше 7%. По итогам 2017 года инфляция в республике составила 6,7%.
Какие товары и услуги больше всего подорожали в январе-ноябре?
Продовольственные товары:
Капуста – 2 раза
Морковь- 1,9 раза
Масло сливочное – 31,5%
Рис – 19,3%
Масло хлопковое – 11,1%
Мука первого сорта – 10,3%
Непродовольственные товары:
Бензин - 17,9%
Шелковые ткани - 11,9%
Бытовые приборы - 9,6%
Фармацевтическая продукция - 8,5%
Сжиженный газ – 7,8%
Цемент - 7,2%
Моющие средства - 5,7%
Услуги:
Воздушный пассажирский транспорт – 23,6%
Электроэнергия – 14,9%
Водоснабжения и канализации - 10,4%
Проезд на общественном транспорте - 1,9%
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