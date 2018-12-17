Уровень инфляции в потребительском секторе Таджикистана за 11 месяцев этого года составил 5,1%, что на 0,4 процентных пункта выше показателя аналогичного периода прошлого года.

В частности, продовольственные товары в январе-ноябре нынешнего года подорожали на 4,8%, непродовольственные товары – на 5,5%, а платные услуги населению – на 5,8%, сообщили «АП» в Агентстве по статистике при президенте РТ.

Инфляционные процессы в Таджикистане усилились во втором полугодии: за первую половину этого года инфляция в Таджикистане составила всего 0,8%, а последние пять месяцев – 4,3%.

Правительство Таджикистана планирует по итогам нынешнего года удерживать инфляцию на уровне не выше 7%. По итогам 2017 года инфляция в республике составила 6,7%.

Какие товары и услуги больше всего подорожали в январе-ноябре?

Продовольственные товары:

Капуста – 2 раза

Морковь- 1,9 раза

Масло сливочное – 31,5%

Рис – 19,3%

Масло хлопковое – 11,1%

Мука первого сорта – 10,3%

Непродовольственные товары:

Бензин - 17,9%

Шелковые ткани - 11,9%

Бытовые приборы - 9,6%

Фармацевтическая продукция - 8,5%

Сжиженный газ – 7,8%

Цемент - 7,2%

Моющие средства - 5,7%

Услуги:

Воздушный пассажирский транспорт – 23,6%

Электроэнергия – 14,9%

Водоснабжения и канализации - 10,4%

Проезд на общественном транспорте - 1,9%

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