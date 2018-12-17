Платежные карты в Таджикистане все еще используются, в основном, для снятия наличных денег, и очень редко - для оплаты товаров и услуг.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Таджикистана: удельный вес безналичных операций в торгово-сервисных точках за девять месяцев 2018 года составил 4,9% от общего количества сделок с использованием платежных карт.

Держателями платежных карт было совершено более 15,2 тысяч операций, из которых около 14,5 тысяч являются операциями по снятию наличности и только 813 – по оплате товаров и услуг.

Согласно данным регулятора, общее количество платежных карт в республике на 1 ноября этого года составило около 1,8 млн. единиц. За год их число увеличилось на 5,3% (более 90,5 тыс. единиц). Количество владельцев платежных карт составляет свыше 1,7 млн. человек.

Основную часть платежных карт в обращении составляют карты ГСБ РТ “Амонатбанк” - их доля в общем объеме составляет 81,3%.

В чем проблема?

В соответствующих государственных структурах, в частности НБТ, данную тенденцию связывают с уровнем финансовой грамотности населения, отмечая, что люди пока не до конца понимают всю выгоду безналичных платежей.

По мнению экспертов, многие люди стараются как можно скорее обналичить свои карты после начисления зарплат и пенсии. Связывают они эти действия с недоверием к банковской системе, опасаясь, что доступ к средствам могут в любой момент быть ограниченными, как это уже случалось не раз.

Другие эксперты отмечают, что в республике отсутствует развитая инфраструктура, чтобы переходить на безналичные платежи. Расплачиваться можно только в некоторых торговых заведениях, где стоимость товаров выше, чем в обычных торговых точках (к примеру, на рынках). А с учетом существующих в Таджикистане зарплат и пенсии, делать покупки в торговых заведениях, где установлены POS-терминалы, могут себе позволить далеко не все жители страны.

К тому же не все торговые точки заинтересованы пока в приеме безналичных платежей из-за действующих в стране налоговых ставок.

Отметим, что до 1 апреля 2019 года все предприятия и учреждения, предоставляющие платные услуги, в обязательном порядке должны будут обеспечить прием всех видов услуг безналичным способом посредством электронных платежных средств.

Безналичные платежи будут приниматься наряду с наличными расчетами, говорится в принятом 30 ноября этого года постановлении правительства.

Документ принят для дальнейшего развития системы безналичных расчетов и расширения использования электронных платежных средств при осуществлении расчетов в стране.

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