Первый Микрофинансовый Банк Таджикистана (ПМБ-Т) успешно освоил кредитную линию Программы финансирования устойчивости к изменению климата (КЛИМАДАПТ) Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), направленной на содействие устойчивости частного сектора к последствиям изменения климата.

Кредит ПМБ-Т в таджикских сомони в эквиваленте $1 млн. был профинансирован в равных долях ЕБРР и Пилотной Программой для обеспечения устойчивости к изменению климата (ППАИК).

Инвестиции были направлены в технологии обеспечения устойчивости к изменению климата в коммерческом и жилом секторах. Через инвестиции КЛИМАДАПТ, ПМБ-Т поддержал 484 климато-устойчивых проекта, где 30% составили женщины-предприниматели и свыше 70% которых - коммерция.

«КЛИМАДАПТ является одним из самых успешных проектов ЕБРР в Таджикистане. От имени Европейского банка реконструкции и развития я хотела бы поблагодарить руководство и сотрудников ПМФБ-Т за наше плодотворное сотрудничество и партнерство в содействии развитию частного сектора и устойчивой зеленой экономике в Таджикистане. Проект КЛИМАДАПТ стартовал в июне 2016 года, а ПМБ-Т присоединился в начале этого года. ПМБ-Т успешно освоил кредитную линию КЛИМАДАПТ всего за 11 месяцев, тем самым еще раз подчеркнув приверженность Банка делу содействия переходу к более устойчивой экономике. Более того ресурсы КЛИМАДАПТ стали доступны в отдалённых регионах, таких как ГБАО и Раштская долина. Достигнутый успех стал возможен благодаря усилиям всех тех, кто участвовал в проекте. Особенно кредитные эксперты, которые находятся на местах и ​​напрямую общаются с клиентами, проявляют усилия по внедрению «зеленых» технологий в каждом доме и предприятиях Таджикистана», - отметила Айтен Рустамова, глава офиса ЕБРР в Таджикистане.

КЛИМАДАПТ следует модели механизма финансирования зеленой экономики (GEFF) ЕБРР, которая работает через сеть из более чем 130 финансовых учреждений в 24 странах, поддержанных финансированием ЕБРР на сумму почти 4 млрд. Евро для 120 000 клиентов. Эти проекты привели к ежегодному сокращению выбросов CO2 более чем на 7 млн. тонн.

ПМБ-Т предоставляет полный спектр банковских услуг через свою общенациональную сеть из 7 филиалов и 30 центров банковских услуг. Сеть охватывает все регионы Таджикистана, в том числе отдаленные районы страны, где присутствие других финансовых посредников ограничено. ПМБ-Т является клиентом ЕБРР с 2007 года и продемонстрировал хорошую приверженность развитию проектов ЕБРР и успешно участвовал в различных инициативах ЕБРР.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus