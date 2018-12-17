Группа депутатов парламента Таджикистана инициировала проект поправок в закон республики «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей».

Согласно предложенным поправкам, родители обязаны обучать своих детей профилактике инфекционных болезней. Об этом «АП» сообщила один из инициаторов поправок, депутат нижней палаты парламента Таджикистана Дилрабо Мансури.

20:00 14 декабря

За какие действия детей несут ответственность родители?

«Кроме того, они будут обязаны просвещать своих детей по личной гигиене и санитарной культуре, культуре поведения в общественных местах, при общении», - отметила она.

Поправки обязывают родителей информировать своих детей о таких болезнях, как наркомания, алкоголизм, ВИЧ/СПИД, никотиновая зависимость.

По инициативе президента Таджикистана, ровно восемь лет назад, 14 декабря 2010 года, на всенародное обсуждение был вынесен законопроект «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей». В силу закон вступил 2 августа 2011 года.

По статистике МВД, за 2017 год в Таджикистане было составлено почти 16 тысяч протоколов в отношении родителей, нарушивших этот закон. Невнимательным родителям за безалаберность детей пришлось выплатить штрафы на общую сумму 1,3 млн. сомони.

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