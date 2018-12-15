В Париже в пятниицу состоялась официальная церемония подписания Договора между Национальным Музеем азиатских исскуств – “Гиме”, Институтом истории, археологии и этнографии при Академии наук Республики Таджикистан и Национальным музеем Таджикистана о проведении выставки исторических экспонатов Таджикистана.
Она пройдет в Национальном музее «Гиме» с 4 ноября 2019 года по 17 февраля 2020 года в Париже. Данный договор подписал в присутствии Посла Республики Таджикистан во Франции Джамолиддин Убайдулло, Директор музея «Гиме» Софи Макариу, сообщает департамент информации МИД Таджикистана
Данная выставка станет хорошей возможностью для презентации богатой и древней таджикской культуры. Парижане и гости французской столицы смогут ознакомиться cо старинными археологическими артефактами и историей Таджикистана.
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