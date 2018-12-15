Во сколько обойдется обед в недорогом кафе в городах Центральной Азии? Портал Kaktakto составил инфографику, где можно найти ответы на эти вопросы.
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Как и за что борются феминисты в Таджикистане
Крушение таджикского Ту-154 в Шардже: 85 унесенных жизней и выживший штурман
В Госдуму внесен законопроект об автономной работе российского интернета
Скончался заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов
Кто загнал нефтегазовую отрасль Таджикистана в тупик
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ: Кто может подкинуть вам наркоты в аэропорту и кто и сколько «заработал» на вкладчиках «Таджпромбанка»
Юноши Таджикистана сыграли вничью со сверстниками из ташкентского «Пахтакора»
Неделя молодого кино: «Бархурд» Фирдавса Нину
Салом алейкум, Таджикистан! Анонсы событий, день в истории, прогноз погоды на 15 декабря 2018 года
За какие действия детей несут ответственность родители?
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