Юношеская сборная Таджикистана (U-14) провела второй контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Ташкенте. На этот раз соперником нашей сборной стали юноши ташкентского «Пахтакора».
Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе юношеской сборной Таджикистана гол на свой счет записал Кабир Салимшоев, сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.
Ранее наша сборная в контрольной встрече обыграла сверстников из ташкентского «Спартака» (4:1).
В заключительном спарринге на сборе в Ташкенте юношеская сборная Таджикистана (U-14) сыграет со сверстниками из Академии «Бунёдкора». Этот матч состоится в воскресенье, 16 декабря.
Учебно-тренировочный сбор в Ташкенте является одним из этапов подготовки юношеской сборной Таджикистана (U-14) к отборочному турниру чемпионата Азии-2020, который состоится в сентябре следующего года.
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