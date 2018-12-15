В 2016 году жительница Душанбе Юлия Петрова создала феминистское движение против сексуальных домогательств на улицах, а чуть позже - группу со звучным название «Философия и феминизм по-таджикски».

Наша героиня рассказала «АП» о том, что таджики не знают о феминизме, за какое поведение девушек ей бывало стыдно и платит ли она за себя на свидании.

Заложники в невидимых путах

- Юля, как вы пришли к феминизму?

- Хотя я и выросла в прогрессивной семье, росла я в Душанбе, а именно на 46-м микрорайоне. В связи с этим жизнь моя была полна понятиями, стереотипами поведения, которым девочки должны следовать: не разговаривать/не смеяться громко, не привлекать к себе внимания, не встревать в разговор мужчин. И я тоже воспроизводила это поведение. Ну а если вдруг становилась свидетелем того, что другие девушки нарушают эти догматичные устои, мне даже было за них немножко стыдно.

И вот в 2016 году, когда я улетела в Америку на каникулы, я поймала себя на страшной мысли. В тот момент я шла по улице в шортах, и вдруг поняла, что никто не кидает на меня сальные взгляды, нет обидных фразочек, на меня не смотрят как на кусок мяса, к чему привыкли все женщины в Душанбе.

Я задумалась о том, что девушки и женщины в нашей стране окованы невидимыми путами, которые не дают нам быть свободными. А самое прискорбное в этом то, что зачастую - это кем-то навязанные ценности, они настолько невидимые, что мы просто воспроизводим определенное поведение и не относимся к этому критически.

Я пришла к выводу, что в Душанбе только и занимаюсь тем, что прячу свою сексуальность, присущую всем людям, потому что общество меня сразу наказывает за ее проявление. Но в то же самое время, требует ее от меня. Наказывает тем, что меня сексуально домогаются на улицах мимо проходящие мужчины. Может, они и не хотят меня наказывать, но для меня это – наказание, потому что любое нежелательное внимание с сексуальным подтекстом – это всегда грубое нарушение границ человека, проявление чистого неуважения.

Я хочу идти по улице, думая о своем, а не постоянно узнавать от полных незнакомцев, что они меня хотят. А требует общество сексуальности в том плане, что с детства нам навязывают идею фикс о необходимости всегда быть красивой, "чтобы мужчинам было приятно на нас смотреть".

Меня возмутила идея, что общество пытается не только контролировать мое поведение, но и пытается повлиять на то, как я о себе думаю. Мне захотелось вырваться из этих ментальных и культурных пут, и взять с собой по дороге как можно больше людей. Тогда раз в неделю я начала организовывать встречи у себя на квартире, чтобы создать социальное движение за прекращение сексуальных домогательств на улице.

Оказалось, что многие мои знакомые тоже остро чувствовали эту проблему. Причем, не только женщины, но и мужчины.

Правда, к сожалению, спонсоров, поддержавших бы наше стремление, мы не нашли, поэтому движение распалось спустя 9 месяцев.

Фотопроект "Женщины против мизогинии". Объединённая феминистская платформа левых активисток представляет фотопроект, призванный обратить внимание на проблемы сексистского восприятия женщинами друг друга и самих себя и, тем самым, сделать ещё один шаг к освобождению от консервативных предрассудков. В работе над проектом приняли участие активистки Российского социалистического движения, Автономного действия и независимые феминистки Петербурга.

1 /12

20 течений одной реки

- Но свои попытки донести идею феминизма вы не бросили?

- Конечно, нет. Дело в том, что в Таджикистане понятие феминизма воспринимается неправильно. Слово “феминистка” считается почти оскорблением. Считается, что феминистка хочет только одного – быть главной, построить матриархат и угнетать мужчин. В мире существует более 20 видов феминизма, опирающихся на определенный исторический контекст и школу философии, которая их породила.

Это исламский, анархический, марксистский, интерсекциональный, либеральный, радикальный, постколониальный феминизмы и др. Каждое из этих направлений видит разные причины появления неравенства в обществе, как гендерного, так и социального, экономического или этнического, и предлагает разные способы борьбы и идеальной системы общества.

Например, марксистский феминизм рассматривает капитализм и классовые конфликты как главные источники неравенства, в том числе и гендерного.

Сколько бы мы не уравнивали права на юридическом уровне, как это любит делать либеральный феминизм, с чувством выполненного долга останавливаясь на этом, кто-то всегда будет находить способы систематически угнетать другого.

Радикальный феминизм считает, что дело не в законах или экономическом положении, а в патриархате и отношениях между полами, которые он порождает. Вообще “радикальный” означает не экстримальный, а исходящий из корня.

Или вот постколониальный феминизм – это про то, что западные модели освобождения женщин не подходят нам, странам долгое время находящимся под влиянием каких-либо империй или союзов, потому что наши проблемы – не проблемы тех же европейских женщин, и нам нужны решения уникальные для наших исторических обстоятельств, с учетом местной культуры и ценностей.

Зачастую, все эти направления считают себя единственным правильным феминизмом, сильно расходясь в важных вопросах друг с другом. Но люди, нахватавшись слухов с телевизора или сенсационных новостей, считают, что раз уж одни феминистки бегают с голой грудью в общественном месте – то значит все феминистки такие, и сам феминизм весь такой агрессивный и как будто бешенный. Но это просто одна группа людей со своими убеждениями, с которыми я уверена, не согласны какие-нибудь другие феминистки.

Для меня лично феминизм – это право женщины на выбор жить так, как ей хочется, быть тем, кем она сама решает быть. Без давления общества. Феминизм борется за свободу женщины, как внешнюю, так и внутреннюю. У каждого человека просто своя трактовка того, что это из себя представляет.

Поэтому сейчас раз в неделю в культурном Центре «Бактрия» мы проводим открытые лекции, обсуждения, где изучаем различные направления феминизма и социальные теории, на которые они опираются. Также в социальной сети Facebook мы создали страницу под названием «Философия и феминизм по-таджикски», а в мессенджере Telegram свою группу, где мы делимся полезной информацией.

- Если даже направления феминизма противоречат друг с другом, то, как мужчины или общество должны быть с этим согласны?

- Я думаю, что обществу и мужчинам стоит разобраться в этих течениях, чтобы самим понять, в чем корень несправедливости и дискриминации. Я не пытаюсь убедить кого-либо в правильности одной теории. Я хочу, чтобы люди сами думали и решали, что им близко и логично, а что нет.

Таджикские мужчины поддерживают феминизм?

- А мужчины приходят на эти встречи?

- 80% от всех присутствующих на лекциях составляют именно мужчины. В основном, в возрасте до 40 лет.

- Некоторые люди говорят, что идея феминизма абсурдна: чисто биологически мужчины и женщины разные. Можно ли имея это в виду, говорить о социальном равенстве?

- Раньше говорили, что афроамериканцы, которых когда-то называли «неграми», биологически отличаются от «белых» людей. Этим оправдывали систему рабства. В то же самое верили феодалы, рассуждая о бедняках: якобы они от природы не способны на высокие мысли или чувства. Так вот, тот, кто говорит, что женщины - с Венеры, а мужчины с Марса, занимаются псевдонаукой.

Потому как женщины, если и отличаются от мужчин, то не настолько, чтобы оправдывать чье-либо господство одних над другими.

Обычно здесь мне приводят пример менструации. Ну как так, ведь у женщин бывают гормональные “бури”, как им доверять принимать решения и вообще вести себя рационально? Но у мужчин тоже постоянно происходят гормональные изменения.

Например, уровни тестостерона у мужчин меняются как циклично, так и в зависимости от внешних факторов, согласно последним исследованием, а тестостерон, как известно, напрямую влияет на аггрессию, делает людей импульсивными, заставляет рисковать и принимать глупейшие решения в простых ситуациях. Оба пола находятся под влиянием гормонов, и одни не лучше других.

«По закону вроде бы у женщин есть все права, но по факту их нет»

- По сути женщины в Таджикистане и так уравнены с мужчинами в правах: могут работать, учиться, даже в правительство избираться. Так за что вы боретесь?

- Хоть мы и равны, женщины зачастую юридически не защищены Законом. Например, вплоть до 2010 года в Таджикистане не было Закона, который бы защищал женщину от насилия в семье. Чиновники и правоохранительные органы говорили, что такой проблемы просто не существует. И если женщина приходила в милицию, ей ничем не могли помочь. Сейчас происходят унизительные проверки на девственность, от которой у девушек нет никакой защиты. Нам всем известны трагические исходы этой практики.

В патриархальном обществе, в котором мы живем, у власти стоят, в основном, мужчины – как в правительстве, так и в семье и в бизнесе. Только мужчины имеют моральный авторитет в нашем обществе. Они решают, что правильно, а что нет.

Я борюсь за то, чтобы на культурном, ментальном уровне женщина воспринималась как человек, а не как вещь, которую можно обменять за калым или рассматривать как объект завоевания и владения. Главный признак патриархальности общества – это когда мужчины и женщины вопринимаются как противоположности. То есть мужчина должен быть активным, а женщина пассивной. Он должен решать, а она исполнять. Он сильный и смелый, а она слабая и нуждающаяся в защите. Он охотник, а она – сама добыча, и так далее.

От этих стереотипов давно пора избавляться, потому что они вредят как мужчинам, так и женщинам, так как нас с самого детства раскладывают по коробочкам. Мальчиков воспитывают так, чтобы они скрывали свои эмоции и доминировали во всех сферах жизни. И если мужчина не соответствует этим стандартам, общество его выкидывает на обочину. Не доминируешь – значит, не мужчина. Девочек учат быть красивыми, послушными, перекладывать ответственность на других.

В Таджикистане девочек учат, что наивысшая точка самореализации – это понравиться мужчине и выйти замуж. Все это ограничивает человеческий потенциал всех людей.

Не надо путать сексизм с элементарной вежливостью

- Если феминистки борются за равенство с мужчинами, значит ли это, что и тяжелые сумки такая женщина носит наравне с мужчинами?

- Да, пусть таскает тяжелые сумки. Но, на самом деле, вы заостряете вопрос на не на том, что нужно. Мы должны учить своих детей помогать тем, кто в этом нуждается, вне зависимости от пола или возраста. Допустим, на улице я увидела, что мужчина несет тяжелые сумки, он устал, а я полна сил и энергии. Так почему бы мне не подойти к нему и не предложить свою помощь?

Или, если в транспорте я вижу, что мужчина еле стоит на ногах, то я постараюсь убедить его сесть на свое место. Так почему бы мужчинам не делать то же самое, но не из соображений ущербности женщины, а из соображений взаимопомощи?

- А как насчет счета в ресторане? Вы против того, чтобы за вас платили?

- Я всегда плачу по своим счетам на свидании, потому что убеждена, что когда за тебя платят, то, скорее всего, будут чего-то ожидать взамен. Я не люблю быть должной людям за меркантильные вещи.

- Если мужчина открывает дверь или подает руку, для феминистки это оскорбление?

- Наверное, все зависит от ситуации. В целом, меня это не оскорбляет, потому что мои руки зачастую заняты, и я ценю, когда мне приоткрывают дверь. В то же самое время, если я захожу первая, то держу эту пресловутую дверь для всех, кто идет после меня – для мужчин, женщин, детей. Это элементарная вежливость.

- Вот мужчины часто говорят: «Чего вам не живется спокойно: разве не приятно, когда оберегают, защищают и приносят мамонта?» В чем они не правы?

- Во-первых, мы такие же люди, как мужчины. Нас не нужно ни от чего оберегать, и мамонта, если нужно, мы сами принесем домой. Я вижу в этом жирный намек на ущербность, замаскированной заботой.

Во-вторых, нам не живется спокойно, потому что мужчины на деле так не относятся к женщинам. Зачастую они поднимают на женщин руку, ограничивают их свободу, на улицах домогаются.

К нам относятся, как к объектам для удовлетворения сексуальных нужд, вещам, трофеям.

Желание обладать женщиной меня пугает. Женщина - не товар. Мы должны взаимодействовать как люди – любить, дружить, работать, и помогать друг другу, выявляя вредящие культурные устои, которые мы почему-то воспринимаем как законы Вселенной, и менять их на благо всем.

Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!». Партнером проекта выступают натуральные соки и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей от производителя «Оби зулол».

Производство соков «Нури Зулол» - похоже на огромную соковыжималку: линия американской компании John Bean Technologies (JBT) обеспечивает щадящий режим переработки таджикских фруктов и томатов при невысоких температурах, который позволяет готовой продукции сохранять все полезные и вкусовые свойства без добавления химических ингредиентов.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus