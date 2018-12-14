Гостеприимство, с которым встречают инвесторов в Таджикистане, а точнее условия соглашений, порой не имеют аналогов в мировой практике…

Бывший гендиректор «Таджикнефти» (1981-1988 годы) Наби Маликов рассказал «АП» об углеводородных запасах страны, оценил работу инвесторов и объяснил, почему у них нужно отобрать лицензии.

«Инвесторов нужно штрафовать за отмывание денег»

- В каком состоянии находится нефтегазовая отрасль страны?

- Во времён Союза в 70-80 годы в Таджикистане ежегодно открывали новое месторождение или же новые залежи нефти и газа. Всего было открыто 26 нефтегазовых месторождений. Геологоразведку и бурение осуществляли одновременно на 15-20 площадях. Бурение скважин составляло более 100 тысяч метров в год. Добыча нефти - до 400 тысяч тонн в год, добыча газа до 500 миллион кубометров.

После распада Советского Союза «Таджикнефть» вначале существовал при правительстве республики, а потом его передали в состав Минэнерго. С этого момента начались чёрные дни нефтегазовой отрасли: она стала бесхозной, потерялось управление, стали исчезать высокооснащенные богатейшие базы и средства нефтяников на сотни миллион долларов.

Не контролируется работа иностранных компаний, которые не открыли ни одного нового месторождения. Но их затраты с приписками составили более 300 миллион долларов за все время что они работают. На эти средства могли бы открыть 5–6 новых месторождений, и республика уже могла быть обеспечена своей нефтью и газом.

На действующих 18 месторождениях прекратились все работы по увеличению добычи нефти и газа. Акционерные общества, которые создало Госкомимущество, не оправдали себя. Вместо роста, добыча нефти по сравнению Союзным периодом сократилась в 20 раз, добыча газа опустилась до нуля. Предприятия стали не способными вести добычу нефти и газа. Действующим месторождениям нанесен ущерб на сотни миллион долларов.

Заключенное с канадской компанией Tethys Petroleum соглашение, к которому позже присоединились Total (Франция) и CNPC (Китай), не имеет аналогов в мировой практике. Инвестор получил лицензию на 56 площадей и горный отвод на 70 площадей сроком на 25 лет. Это при том, что у Tethys не было средств даже для освоения одной площади. Согласно заключенному контракту, вся продукция (нефть, газ) будет принадлежать инвестору, а государству - ничего. И уже более 3-х лет компании прекратили все работы, а государство не может вернуть площади, чтобы предложить их новым инвесторам.

В 80-е годы прошлого века в Таджикистане открыли новые месторождения наравне с Узбекистаном. В 1981-1985 годы «Таджикнефть» открыл 3 новых месторождения и 4 залежи нефти и газа, а «Узбекнефть» - 4 месторождения и 3 залежи. После распада СССР за 25 лет независимости «Узбекнефть» открыл более 150 новых месторождений, а в Таджикистане не открыто ни одного.

- Есть ли выход из этого тупика?

- Только президент страны может решить эту проблему, будем надеяться, он это сделает.

Нужно аннулировать соглашение с Tethys, Total и CNPC. Каждая статья этого соглашения составлена в ущерб нашему государству. Соглашение не ратифицировано парламентом и не имеет юридической силы.

Согласно закону «О нефти и газе», лицензия на поиск и разведку углеводородов предоставляется сроком до 5 лет, но никак не на 25! Президент еще в 2015 году в своем обращении к парламенту говорил, что, если инвестор не работает на площади, то площадь надо вернуть государству. Не нужно бояться, что инвестор подаст в международный суд. Самих инвесторов надо штрафовать за громадные приписки, за отмывание денег.

«Президент ещё в 2015 году в своем обращении к парламенту говорил, что, если инвестор не работает на площади, то площадь надо вернуть государству. Не нужно бояться, что инвестор подаст в международный суд. Самих инвесторов надо штрафовать за громадные приписки, за отмывание денег».

Если не аннулировать лицензию Tethys, Total и CNPC, то и через 10-20 лет у Таджикистана не будет своей нефти и газа, несмотря на большие запасы углеводородов в недрах страны. Необходимо освободить площади и дать новым инвесторам. Надо прекратить волокиту при выдаче лицензии на недропользование. Многие иностранные компании не могут получить лицензию. Нужно дать одинаковые льготы и условия всем инвесторам. А у нас получается, что одни получают все льготы, а другие годами бегают, чтобы их получить.

Освоением новых месторождений могут заниматься не только иностранцы, но и отечественные предприниматели. Вложенный капитал на нефть возвращаются в 10-ти, 100-кратном размере. В странах СНГ десятки местных компаний участвуют в добыче нефти и газа. Обычно на поиск и разведку новых месторождений уходят 3-5 лет, но у нас есть несколько подготовленных крупных площадей, где можно быстро получить нефть или газ.

«Газпром Зарубежнефтегаз» приступил к бурению первой поисковой скважины на Сарикамыш, 2010 год Asia-Plus, архивное фото

«Таджики сидят на газе и не имеют газа»

- Насколько Таджикистан богат запасами нефти и газа?

- Те, кто говорят, что у нас небольшие запасы, и они не промышленные, либо не понимают нефтегазовую отрасль, либо не хотят, чтобы в Таджикистане осуществлялась добыча углеводородов.

На территории Таджикистана в течение более 100 лет проводились геологические и геофизические работы, затрачены миллиарды долларов на изучение недр республики. Обработкой материалов были заняты научно-исследовательские институты Ташкента, Москвы, их филиалы в Душанбе. На основе этих материалов Tethys провел определенные геофизические работы, посчитав, что запасы газа в недрах Таджикистана 3,2 триллиона кубических метров, а нефти 1,1 миллиардов тонн. Отчеты этой компании приняли и в Министерстве энергетики и Таджикгеологии, а значит, они согласились с этими данными.

Две трети лицензии Tethys купили за 60 миллион долларов Total и CNPC. А они «липу» за такие большие деньги не будут покупать. Посчитанные Tethys запасы позволяют добывать ежегодно 50 – 60 миллиард кубометров газа и 2–3 миллиона тонн нефти в течение многих десятилетий.

Высокую перспективность недр Таджикистана подтверждают ученые геологи Узбекистана по аналогии с Сурхандарьинском регионом, и Ферганской впадиной. В Ташкенте в Институте геологии говорят: «Таджики сидят на газе и не имеют газа».

- А что можно сказать относительно деятельности «Газпрома» у нас?

- «Газпром» ещё в 2005 году обещал за два года обеспечить Таджикистан газом. Позже представители компании заявили, что пробурили самую глубокую скважину в Центральной Азии, и выясняется, что в Таджикистане нет крупных промышленных запасов нефти и газа. На бурение скважину глубиной 6500 метров у компании ушло целых четыре года, хотя можно было это сделать менее чем за год.

Своими заявлениями представители «Газпрома» пытаются оттолкнуть других инвесторов от нефтегазовой отрасли республики. Институт ВНИИГАЗ времен СССР подготовил десятки работ о перспективности недр Таджикистана. Представителям «Газпрома» следовало бы ознакомиться с этими трудами.

Будем надеяться, что «Газпром» направит в Таджикистан других своих представителей, и они организуют освоение площадей Саргазон, Ренган, Сарыкамыш, Западный Шаамбары.

- Что нужно делать для исправления ситуации?

- Во-первых, надо освободить площади и месторождения, на которых получили лицензию прежние инвесторы и прекратили работы. Новые инвесторы из-за занятости площадей и месторождений более 10 лет не могут получить лицензии.

Во-вторых, нефтегазовую отрасль надо вернуть в прежнее состояние, вывести из состава Министерства энергетики и образовать в непосредственном подчинении правительства Холдинговую акционерную компанию «Таджикнефтегаз». На содержание аппарата управления «Таджикнефтегаза» не потребуются средства государства. Аппарат в количестве 100-120 человек будет содержаться за счет собственной прибыли отрасли.

В-третьих, надо принять нормативный документ, дающий одинаковые льготы и условия всем инвесторам. Лицензию на недропользование они должны получать в течение 2-3 месяцев.

Я мог бы предоставить правительству Программу развития нефтегазовой отрасли на ближайшие 5 лет. Могу показать проект нормативного Акта на предоставление инвесторам льгот и условий, разработанный по международному стандарту. Есть у меня и доказательств существования в недрах страны крупных запасов нефти и газа.

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