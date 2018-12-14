Первая половина декабря незаметно пролетела, новогодний корпоратив и главная ночь года на носу, а это значит, что уже пора записываться к мастеру по маникюру.

Мы поинтересовались у столичных мастериц, какие тенденции дизайна ногтей пользуются спросом среди наших соотечественниц, и почему, по их мнению, свинок никто не любит.

Первое, на что мы обратили внимание: таджички не хотят видеть символ наступающего году у себя на ногтях. По крайней мере, пока никто не обращался к мастерам с такой просьбой. По словам мастера ногтевого сервиса Кристины Хошматовой, ее клиентки, в основном, выбирают для дизайна бордовый, красный, синий цвета за основу и много-много стразов и блесток.

фото предоставлено мастером ногтевого сервиса Кристиной Хошматовой 1 /2

"Оттенки красного ассоциируются с праздником; они яркие, нарядные и кричащие. Ну, а синий - цвет зимы, холода и снега", - объясняет Кристина.

На вопрос, почему в ее портфолио нет работ с главным символом года, мастер ответила: "Свинью не любит никто".

Другой столичный мастер - Зебо Джураева тоже признается, что еще ни один клиент не просил ее об особом маникюре со свинкой. Она подтвердила, что лидирующими трендами среди наших девушек является "все яркое, сверкающее" - блестки, камушки, снежинки, новогодние игрушки.

Фото предоставлено мастером ногтевого сервиса Зебо Джураевой 1 /2

Для тех, кто все же решится нанести на ногти символ наступающнего года Желтой Свиньи, мы подобрали для яркую подборку забавных, милых и ярких дизайнов маникюра со свинками и другими новогодними символами на просторах Instagram.

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Общие тренды для маникюра на 2019 год

Наступающий год по восточному календарю - Желтой Земляной Свиньи, а, значит, основной цвет в новогоднем нейл-арте - желтый и все его оттенки, а также золотой, коричневый, бордовый, синий и зеленый.

Основными тенденциями ногтевого дизайна на грядущий год станут точки, линии, геометрические узоры и фигуры, изогнутые арки, хаотичные фигуры, скандинавский рисунок.

Самым модным станет “голый” маникюр, когда ногтевую пластину делят на две части, одна из которой покрывается только бесцветной основой, а на второй делается рисунок.

В наступающем году, как и последние несколько сезонов, в моде естественный образ. Касается это и ногтей. Соответственно, аккуратные ногти средней длины, овальной или миндалевидной формы, в форме округлого квадрата - идеальный вариант для маникюра.

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