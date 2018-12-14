Американский журнал Forbes традиционно представил рейтинг самых высокооплачиваемых моделей 2018 года.
С большим отрывом список возглавила мериканская модель Кендалл Дженнер - за год доход 23-летней модели составил $22,5 млн.
Второе место в рейтинге занимает 26-летняя модель Карли Клосс с доходом в $13 млн. В октябре текущего года Карли вышла замуж. Ее муж является братом зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.
Третье место разделили 33-летняя Крисси Тайген и 31-летняя Рози Хантингтон-Уайтли, сумевшие заработать по 11,5 млн долл.
С 2010 года Роузи встречается с британским актером Джейсоном Стэтхэмом.
Четвертая ступенька досталась 38-летней Жизель Бундхен.
Рядом с ней расположилась и 26-летней Кара Делевинь. Они обе заработали в течение последних 12 месяцев по 10 млн долл.
В топ-5 также попала 23-летняя Джиджи Хадид, доход которой составил 9,5 млн долл.
За ней следует ее сестра 22-летняя Белла Хадид (8,5 млн долл.).
Замыкают список 30-летняя пуэрто-риканская топ-модель Джоан Смоллс (8,5 млн долл.)
и 33-летняя нидерландская супермодель Даутцен Крез (8 млн долл).
Моему ребенку нужен психолог. Где в Таджикистане его найти?
В Таджикистане утвержден новый антикризисный план
Спешите воспользоваться новогодними скидками на агрокредиты от Банка Эсхата
Чайхона «Мино» завоевывает сердца любителей турецкой кухни
Как продвигается бизнес у частных таджикских брендов?
По миру рассылают сотни угроз взрывов. Отправители требуют выкуп в биткоинах
В Душанбе пройдут ярмарки-распродажи сельхозпродукции
Ледник географического общества на Памире тает. Ученые бьют тревогу, КЧС убеждает не переживать
Шариф Рахимзода: "Довольно стихотворений и песнопений. Нужно думать о будущем нации"
В Узбекистане таможенники конфисковали у женщины украшения, подаренные ей мужем в качестве калыма
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста