АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 16 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

- В Таджикском государственном академическом театре оперы и балета в 17.00 состоится балет Сергея Прокофьева "Золушка". Стоимость билета – 20 сомони.

- В культурном центре «Бактрия» состоится седьмой квартирник (с 18:00 до 21:00). В рамках него состоится выставка, показ короткометражного фильма и живая музыка - джем, в котором зрители становятся музыкантами.

- В Гуанджоу (КНР) состоится международный турнир по дзюдо “Guangzou Judo Masters 2018”. Таджикистан на этом турнире представит известный борец Комроншох Устопириён.

- Национальные сборные Омана и Таджикистана проведут повторный товарищеский поединок, который пройдет на стадионе Султана Кабуса в Маскате. Он начнется в 19:30 по душанбинскому времени.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 16 ДЕКАБРЯ

1960 – Основан город гидростроителей Нурек, возле которого построена Нурекская ГЭС.

2002 – Завершился процесс передачи Мургабского погранотряда в ведение Комитета по охране госграницы РТ.

2006 – Таджикистан присоединился к Соглашению о создании Центрально-азиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ).

2010 - Члены Маджлиси Милли Маджлиси Оли Таджикистана одобрили Закон «Об ограничении использования табачных изделий».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 16 ДЕКАБРЯ

1908-1976 – родилась актриса театра, Народная артистка Таджикистана Гулчехра Бакаева. 1939 – родился поэт Амир Хошок.

1944-1994 – родился поэт Амонбек Шохзода.

1957-1998 – родилась эстрадная певица, Заслуженная артистка Таджикистана Хурмо Ширинова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем колебание от 1-6 тепла до 5-10 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем 0-5 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем колебание от 8-13 тепла до 12-17 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 10-15 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, местами до 4-9 мороза, днем 1-6 тепла, по ВГБАО ночью 21-26 мороза (в районе Булункуля до 36-38 мороза), днем 5-10 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем колебание от 8-13 тепла до 12-17 тепла, в горах ночью -2+3, местами до 2-7 мороза, днем 3-8 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 4-6 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 10-12 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 1-3 тепла.