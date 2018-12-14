Аграрное хозяйство является одним из основных источников богатства страны. И каждый год трудолюбивые дехкане приумножают нашу гордость и богатство.

Специально для дехкан предлагаются кредиты на льготных условиях: до 940 000 сомони сроком до 16 месяцев. Предлагается льготный период до 12 месяцев, в течении которого у Вас есть возможность выплачивать только проценты.

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Кредитное предложение банка касается всех сфер сельского хозяйства, таких как развитие хлопководства, пчеловодства, птицеводства, рыбоводства, животноводства, садоводства, растениеводства и других видов сельскохозяйственных культур.

Деятельность Банка Эсхата в области аграрного кредитования направлена на содействие в улучшении сельскохозяйственной сферы и на поддержку землепользователей Таджикистана.

Мы всегда идем навстречу своим клиентам, во благо развития сельского хозяйства и каждого нашего клиента!

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