По инициативе президента Таджикистана ровно восемь лет назад, 14 декабря 2010 года, был вынесен на всенародное обсуждение законопроект «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей». В силу закон вступил 2 августа 2011 года.
По статистике МВД, за 2017 год в Таджикистане было составлено почти 16 тысяч протоколов в отношении родителей, нарушивших этот закон. Невнимательным родителям за безалаберность детей пришлось выплатить штрафы на общую сумму 1,3 млн. сомони. Что покажет статистика за этот год, узнаем уже скоро, а пока мы предлагаем вам проверить себя на знание данного закона.
(Подождите, сервису надо загрузиться).
Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей 2018 года
Моему ребенку нужен психолог. Где в Таджикистане его найти?
В Таджикистане утвержден новый антикризисный план
Спешите воспользоваться новогодними скидками на агрокредиты от Банка Эсхата
Чайхона «Мино» завоевывает сердца любителей турецкой кухни
Как продвигается бизнес у частных таджикских брендов?
По миру рассылают сотни угроз взрывов. Отправители требуют выкуп в биткоинах
В Душанбе пройдут ярмарки-распродажи сельхозпродукции
Ледник географического общества на Памире тает. Ученые бьют тревогу, КЧС убеждает не переживать
Шариф Рахимзода: "Довольно стихотворений и песнопений. Нужно думать о будущем нации"
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста