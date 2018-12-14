По инициативе президента Таджикистана ровно восемь лет назад, 14 декабря 2010 года, был вынесен на всенародное обсуждение законопроект «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей». В силу закон вступил 2 августа 2011 года.

По статистике МВД, за 2017 год в Таджикистане было составлено почти 16 тысяч протоколов в отношении родителей, нарушивших этот закон. Невнимательным родителям за безалаберность детей пришлось выплатить штрафы на общую сумму 1,3 млн. сомони. Что покажет статистика за этот год, узнаем уже скоро, а пока мы предлагаем вам проверить себя на знание данного закона.

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