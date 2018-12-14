Сотни компаний, государственных учреждений, школ, больниц и других организаций в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии получили электронные письма с угрозой взрывов, пишет со ссылкой на Рейтерс Медуза.

Авторы писем угрожают взорвать бомбу, если не получат выкуп в размере до 20 тысяч долларов в биткоинах. В полиции Нью-Йорка заявили, что письма рассылают во многих штатах США, однако эти угрозы «не заслуживают доверия». Полицейские считают, что злоумышленники стремятся дестабилизировать обстановку или получить деньги.

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Преступники рассылают письма похожего содержания. Некоторые из них озаглавлены «Подумай дважды» или «Используй свое время с умом». Тексты повторяются, но есть небольшие различия. Они начина начинаются с предупреждения о том, что в здании, где находится организация, заложена бомба с тем или иным взрывчатым веществом. В частности, упоминаются тротил, тетрил, гексоген.

Авторы писем предупреждают, что взорвут здание, если выкуп не заплатят до конца дня или если об этом узнают полицейские. «Ничего личного, это просто бизнес», — сказано в одном из писем. В текстах указаны разные адреса биткоин-кошельков, на которые нужно перевести деньги. До конца неясно, заплатил ли кто-нибудь выкуп.

В Сан-Франциско из-за угрозы взрыва эвакуировали Еврейский общественный центр, в Пенсильвании - местный университет, в Лос-Анджелесе - разработчика игр Call of Duty, в Северной Каролине - редакцию издания News & Observer, в Торонто - пять станций метро. Известно об эвакуации из офиса Facebook в калифорнийском городе Менло-Парк, но связано ли это с отправленными письмами, неизвестно.

В ФБР заявили, что знают о письмах с угрозами. Представители бюро призвали граждан сохранять бдительность и сообщать о действиях, которые могут угрожать общественной безопасности. В Австралии и Новой Зеландии ведомства по борьбе с киберпреступностью предложили, что письма могут рассылать мошенники. Они посоветовали всем, кто получит такие сообщения, считать угрозу реальной до тех пор, пока не выяснится обратное.