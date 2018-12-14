Глава комитета по экономике и финансам нижней палаты парламента Таджикистана Шариф Рахимзода призывает ограничить изучение гуманитарных наук в стране, а уделять больше внимание точным, техническим наукам.

«Мы слишком сильно увлечены своей культурой, под которой, в первую очередь, понимаем литературу и историю. Поем песни, и считаем великими тех, кто умеет писать пару стихотворных строк. Однако наступило время, чтобы каждый из нас внес свою лепту в будущее развитие страны. Мы должны уделять больше внимания точным наукам», - заявил депутат на прошедшей 14 декабря в Душанбе конференции «Аналитика в области государственных финансов в Республике Таджикистан».

Он отметил, что существует определенная группа людей, которых по природе тянет к поэзии, философии, «ну и пусть занимаются этим».

«Но мы должны также думать о будущем наших детей, должны воспитывать их таким образом, чтобы завтра они могли обеспечить себе достойную жизнь. Мы должны отдавать себе отчет, что будет в будущем с нашей нацией», - подчеркнул Рахимзода.

По его словам, 70% кандидатских диссертаций сегодня в Таджикистане защищаются по гуманитарным наукам, а в современном мире должно быть наоборот: минимум 70% должны составлять диссертации по техническим наукам.

«В условиях глобализации, когда в мире каждый момент внедряются новые технологии, мы должны быть готовы. Если немного отвлечемся, можем отстать и быть далеко позади от общемировых тенденций, что является очень ущербным для нашей страны. Мы должны больше уделять внимание тем вопросам, от которых зависит развитие нашей экономики», - считает народный избранник.

Рахимзода со ссылкой на общемировую практику сказал «АП», что преуспевают сегодня те страны, которые в свое время повернулись к точным наукам.

«Я прожил пять лет в Европе, и большинство людей, которых я там встречал, не знают пару стихотворных строк, но они успешны. Предисловие же вступления каждого из нас на любых мероприятиях начинается со стихов. Они (европейцы, прим. «АП») продвинулись вперед, а мы остались далеко позади», - сказал он.

Рахимзода не против того, чтобы люди читали и гордились творчеством своих предков, но наряду с этим, по его мнению, «таджики должны наставлять своих детей на изучение физики, химии, математики, биологию и других естественных наук».

Он отметил, что европейцы имеют хорошую поговорку: «Не важно, кем являются твои предки, важно, кем будут твои дети».

«Мы, конечно, гордимся нашими предками, но мы должны задуматься и о будущем наших детей», - заключил депутат.

Поэтическая натура

В Таджикистане, как и в других персоязычных странах, высоко ценится и уделяется большое внимание поэзии.

Период расцвета таджикско-персидской поэзии называют «шестью веками славы». Они начались в X веке, когда зазвучали стихи «Адама персидских поэтов» Рудаки, и завершились в XV веке, когда Джами подвел «предварительные итоги» классической традиции. Но и в дальнейшем поэзия сохранила свое ведущее место среди персоязычных народов.

Сегодня многие в Таджикистане считают, что все таджики по своей природе являются поэтами, а таджикский (персидский) язык буквально создан для того, чтобы на нем говорить стихами.

Творением стихов, хотя бы для «души», занимается большинство людей в республике, и даже первые лица министерств, которым, казалось бы, сантименты не по чину.

Глава МВД Таджикистана, генерал-полковник Рамазон Рахимзода известен в республике, как поэт, который пишет стихи под псевдонимом Нихони (Сокровенный).

Примерно год назад его песню под названием «Пешвои миллат», в которой воспеваются заслуги президента Таджикистана Эмомали Рахмона перед Родиной и народом страны, спели Народная артистка Таджикистана Сурайё Косимова и ее дочь - поп-звезда таджикской эстрады Шабнами Сурайё.

Примерно месяц назад, после запуска первого агрегата Рогунской ГЭС стало известно, что Нихони написал цикл стихов, которыми он воспевает строящуюся станцию.

Накануне Нового года министру внутренних дел Таджикистана Рамазону Рахимзода будет присвоена ученая степень «доктор юридических наук». Если он 29 декабря сумеет защитить докторскую диссертацию на тему «Преступления в сфере экономической деятельности по УК Республики Таджикистан: уголовно-правовой и сравнительно-правовой анализ»: защита состоится в государственном учреждении «Высшая аттестационная комиссия при президенте Республики Таджикистан» с участием известных в стране ученых-правоведов, сообщает Радио Озоди.

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