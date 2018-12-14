26-летняя жительница Наманганской области Узбекистана, летом этого года вышедшая замуж за гражданина Турции, рассказала, что таможенники в аэропорту Ташкента конфисковали у нее ювелирные украшения, подаренные ей мужем турком в качестве калыма.



Она заявила, что таможенники требовали у нее взятку в размере 400 долларов за возврат конфискованных украшений, передает centralasian.org.



Молодая женщина говорит, что инцидент с конфискацией ее украшений произошел утром 8 сентября в аэропорту Ташкента, когда она прилетела на родину из Стамбула.



"В аэропорту Ташкента я не заметила, чтобы кто-то из пассажиров заполнял декларацию. Поэтому мне и в голову не пришло заполнить декларацию. Меня остановили таможенники и заявили, что я завезла свои украшения незаконно. Меня удерживали в аэропорту несколько часов. При мне были украшения общим весом в 117 граммов, таможенники забрали украшения весом в 57 граммов, остальное вернули обратно", – говорит собеседница.



Молодая женщина говорит, что инцидент с конфискацией ее украшений испортил ее отношения с мужем и членами его семьи.



В пресс-службе Государственного таможенного комитета Узбекистана пояснили, что, согласно законодательству, на территорию страны без уплаты таможенных пошлин можно ввезти ювелирные украшения общим весом не более 65 граммов. При ввозе ювелирных украшений, вес которых составляет больше 65 граммов, необходимо заполнить декларацию и оплатить таможенную пошлину.

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