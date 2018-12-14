Комроншох Устопириён примет участие в турнире звезд дзюдо Guangzhou Masters-2018, который пройдет 15-16 декабря в Гуанчжоу.

Это престижнейший коммерческий турнир серии Мастерс с участием более 230 ведущих дзюдоистов мира из 53 стран. Призовой фонд турнира составит 296 тыс. долларов США.

Комроншох выступит в соревнованиях в весовой категории до 90 кг.

Победители каждой из весовых категорий получат по 9 тыс. долларов (из них – 1 800 долларов достанется тренеру).

Серебряные призеры могут заработать по 6 тыс. долларов (из них – 1 200 долларов получит тренер), а обладатели бронзовых наград получат по 3 тыс. долларов (из них – 600 долларов предназначены наставнику спортсмена).

Кроме того, Международная Федерация дзюдо обнародовала «стоимость» рейтинговых очков на турнире «World Masters».

Как передает IJF.org, победители запишут в актив 1800 баллов, серебряные призеры – 1260, а бронзовые медалисты – 900 очков. Увеличат свой рейтинг и те спортсмены, кто не сможет побороться за медали. Так, выигрыш лишь в одной схватке турнира оценивается в 200 очков, что в два раза больше победы на Открытом Континентальном Кубке.

Комроншох Устопириен является единственным таджикским борцом дзюдо, занимающим наиболее выгодную позицию в мировом рейтинге дзюдо.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus