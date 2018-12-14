В Таджикистане с нового года ожидается повышение штрафов и пошлин на 10 процентов. Смотри, как изменятся эти суммы за нарушение ПДД.
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В Таджикистане с нового года ожидается повышение штрафов и пошлин на 10 процентов. Смотри, как изменятся эти суммы за нарушение ПДД.
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