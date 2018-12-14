Таджикский ученый удостоен премии Шейха Хамада за переводческую деятельность. Им стал профессор Саидрахмон Сулаймони.
11-12 декабря в столице Катара, Дохе состоялась международная конференция переводчиков, в которой приняли участие ученые и исследователи из свыше 20 стран, сообщает департамент информации министерства иностранных дел Таджикистана.
По итогам конференции, решением международного жюри, первое место в номинации «лучшая переводческая деятельность» занял труд профессора из Таджикистана, доктора филологических наук Саидрахмона Сулаймони.
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