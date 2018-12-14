В городе Хорог открылся второй в республике Исмаилитский центр. Он построен за 15 млн. долларов за счет финансовых средств Фонда Ага-Хана.

«Исмаилистская Джамоатхона и Центр» (Ismaili Jamatkhana and Centre) построены на территории 1,3 гектара.

Центр состоит из трех частей: молельный зал, рассчитанный на 1500 человек, административная часть, где расположены библиотека, конференц-залы, кабинеты и классы, и социальный зал на 450 человек.

Церемония закладки первого камня в фундамент Исмаилитского культурно-просветительского центра в Хороге прошла 3 ноября 2008 года. Тогда в ней принял участие Ага-Хан IV.

«Этот центр, в контексте быстро меняющихся человеческих ценностей, невзирая на полярность идей, в частности, религиозных, должен послужить объединению их усилий в поддержании взаимопонимания, мира и стабильности в регионе», - сказал в 2008 году на церемонии Ага Хан IV.

Активная фаза строительства здания началась через восемь лет после закладки первого камня в фундамент - в 2016 году.

12 декабря 2018 года, накануне дня рождения духовного лидера мусульман-исмаилитов мира Его Высочества Принца Карима Ага-Хана IV, центр был открыт.

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Исмаилитский центр Душанбе - величественен и грандиозен

Центр в Хороге стал вторым Исмаилитским центром в Таджикистане. Первый появился в Душанбе 9 лет назад: он был открыт 12 октября 2009 года при участии Эмомали Рахмона и Ага-Хана IV. Он стал пятым по счету исмаилитским центром в мире, построенным по проекту Фонда Ага-Хана.

Центр в Душанбе представляет собой грандиозное архитектурное сооружение, не уступающее по масштабам и красоте культурным центрам, возведённым в разное время в четырёх странах мира – Великобритании, Канаде, Португалии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Строительство объекта было начато в 2006 году. Вся территория столичного Исмаилитского центра занимает 16 га, здание центра – 3 га. Центр состоит из 5-ти величественных минаретов, 3 из которых высотой по 21 м, и один в 25 м, расположены по периметру комплекса. Под каждым из минаретов построены бассейны и цветочные аллеи.

На возведение стен центра было использовано 3 миллиона кирпичей, привезённых из Самарканда. Внутренние стены центра выложены синим изразцовым кафелем с национальным орнаментом, выполненным вручную искусными узбекскими ремесленниками.

Внутри помещение состоит из 4 секторов – административного, социального, молодёжного и образовательного с библиотекой. Все сектора центра соединены просторными холлами с выходами во двор, один из которых выводит на амфитеатр, где проходят театрализованные постановки и концерты.