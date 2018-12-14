Спикер нижней палаты парламента Таджикистана принял в Душанбе группу сенаторов из России, и заявил на встрече, что Конституцией Таджикистана четко определена роль русского языка в нашей стране.

Шукурджон Зухуров напомнил членам Совета Федерации Федерального собрания России, что согласно статьи 2 Конституции Таджикистана, русский язык в нашей стране является языком межнационального общения, об этом «АП» сообщил пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Мухаммадато Султонов.

Спикер нижней палаты парламента Таджикистана также заявил, что, согласно нормам закона республики «Об обращении граждан», власти страны должны отвечать обратившимся на таджикском или русском языке.

Кроме того, в парламенте Таджикистана практикуется опыт подготовки проекта законов на двух языках – на таджикском и русском, сообщил спикер парламента россиянам, добавив, что в общеобразовательных школах Таджикистана преподавание русского языка начинается со второго класса.

Глава делегации сенаторов России, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Михаил Козлов заверил Зухурова в том, что Москва и впредь будет направлять в Таджикистан педагогические кадры, и продолжит строительство общеобразовательных школ с русским языком обучения в нашей стране.

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