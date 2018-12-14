Спикер нижней палаты парламента Таджикистана принял в Душанбе группу сенаторов из России, и заявил на встрече, что Конституцией Таджикистана четко определена роль русского языка в нашей стране.

Шукурджон Зухуров напомнил членам Совета Федерации Федерального собрания России, что согласно статьи 2 Конституции Таджикистана, русский язык в нашей стране является языком межнационального общения, об этом «АП» сообщил пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Мухаммадато Султонов.

19:07 29 сентября

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Спикер нижней палаты парламента Таджикистана также заявил, что, согласно нормам закона республики «Об обращении граждан», власти страны должны отвечать обратившимся на таджикском или русском языке.

Кроме того, в парламенте Таджикистана практикуется опыт подготовки проекта законов на двух языках – на таджикском и русском, сообщил спикер парламента россиянам, добавив, что в общеобразовательных школах Таджикистана преподавание русского языка начинается со второго класса.

Глава делегации сенаторов России, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Михаил Козлов заверил Зухурова в том, что Москва и впредь будет направлять в Таджикистан педагогические кадры, и продолжит строительство общеобразовательных школ с русским языком обучения в нашей стране.

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