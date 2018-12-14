Национальная сборная Таджикистана по футболу уступила сборной Омана в первом товарищеском матче, который состоялся 13 декабря на стадионе Султана Кабуса в Маскате. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все три гола в игре были забиты под занавес матча. В составе таджикской сборной отличился полузащитник гиссарского «Баркчи» Шарафджон Солехов, который вышел на замену на 87-й минуте и спустя две минуты ударом головой замкнул фланговую подачу в исполнении Зоира Джурабоева, сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана.

Для Солехова, которому 14 декабря исполнилось 19 лет, это был дебютный матч в составе национальной сборной Таджикистана.

Помимо Шарафджона Солехова в игре с Оманом свои первые матчи за национальную сборную страны провели еще четыре игрока молодежной сборной Таджикистана: 16-летний голкипер Шохрух Киргизбоев, а также 18-летние – защитник Хусейн Нурматов, полузащитник Шервони Мабатшоев и 19-летний центральный полузащитник Кароматулло Саидов.

В воскресенье, 16 декабря, национальные сборные Омана и Таджикистана проведут повторный товарищеский поединок, который пройдет на стадионе Султана Кабуса в Маскате, и начнется в 18:30 часов по местному времени (19:30 – по душанбинскому).

Главный тренер сборной Таджикистана по футболу, узбекский специалист Усмон Тошев прокомментировал товарищеский матч против сборной Омана:

«В принципе, ребята сегодня старались. Однако две грубейшие ошибки привели к взятию наших ворот. Но независимо от результата, мне понравилось то, что ребята старались выполнить установку. Те игроки, которые вышли на замену, они действительно усилили, освежили игру сборной Таджикистана и, естественно, забили гол. У сборной Таджикистана есть потенциал. Есть над чем работать. Я уверен, что от игры к игре мы будем прибавлять», – сказал главный тренер сборной Таджикистана Усмон Тошев в интервью официальному сайту ФФТ.

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