Рухшона Рофиева из Пенджикента – молодая и персепекивная бизнес леди. В свои 29 лет она является основателем частного детского сада “Жасмин” в Пенджикенте.

“Я открыла свой бизнес в 2014 году и в течение 4-х лет шаг за шагом я развивала его. Количество сотрудников садика с 3-х человек увеличилось до 15-ти. Для детей организованы специальные курсы по английскому языку. У родителей есть желание привести своего ребенка к нам в сад, и я считаю это одним из важных показателей дальнейшего развития. Сегодня в наш садик ходят 120 детей от 2 до 6 лет.”

Перед Рухшоной стоят большие планы. Она планирует создать первый в Педжикенте детский сад для детей с ограниченными возможностями. Очень надеемся, что образование психолога и ее стремление принимать участие в воспитании и развитии детей-инвалидов помогут ей стать еще успешнее.

Такие же как Рухшона, еще около 35 успешных женщин–предпринимательниц были приглашены в филиал ОАО “Банк Эсхата” в Пенджикентском районе.

Мероприятие проведено в рамках проекта “Женщины в бизнесе”. Для женщин проведен семинар. Предпринимательницы изучили технологии современного эффективного маркетинга, ознакомились с новым инструментом для диагностики бизнеса, услышали рекомендации специалистов о правилах ведения успешного бизнеса и переговоров и многое другое.

Со стороны Банка Эсхата в мероприятии принимали участие глава Департамента маркетинга и развития Фуркатулло Исматуллоев, директор Пенджикентского филиала Акрамджон Мамаджонов, экономист банка Далер Ахмедов, другие сотрудники филиала и консультант ЕБРР Andreas Francke.

Для участниц семинара презентован выгодый кредитный продукт “Имкон”, предоставляемый Банком Эсхата для развития женского предпринимательства. В пакет данного кредитного продукта также входит ряд дополнительных бесплатных финансово-технических услуг.

В завершении предпринимательницы поблагодарили организаторов данной встречи и отметили, что такие проекты как «Женщины в бизнесе» способны повлиять на развитие и укрепление женского бизнеса, благодаря льготному финансированию и консультационной поддержке организаторов проекта.

В свою очередь Банк Эсхата рад, что совместно с ЕБРР содействует увеличению количества бизнес-леди в стране и продвижению их бизнеса в целом.

Подробнее с условиями и всеми преимуществами кредитного продукта «Имкон» можете ознакомиться на сайте банка.

Кредит «Имкон» - возможности, которые выбираю Я!