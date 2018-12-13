В Ишкашиме жители поймали снежного барса. Несмотря на нанесенный большой ущерб частным хозяйствам кишлака Ширгин джамота Вранг Ишкашимского района со стороны животного, жители все же решили отпустить пойманного зверя на свободу.

Глава джамоата Вранг Ишкашимского района Наим Некбахтшоев сообщил «АП», «ширгинская история» со снежным барсом началась 23 ноября.

"Первое нападение снежного барса было в полдень: хищник напал на домашний скот, который пасся у подножья гор. Дикий зверь успел за короткое время свалить трех баранов. Пока местный чабан узнал о случившемся, снежный барс уже сбежал в горы", - рассказывает он.

Чабан притащил все туши в кишлак, а сельчане, успокоившись тем, что барс уже сыт, даже не ожидали, что ночью он вновь спустится в кишлак. А он вернулся.

Ночью, проникнув через отверстие на крыше в хлев жителя кишлака Сафархона Абдуллоева, зверь уничтожил 12 голов мелкого скота, и снова сбежал, когда хозяева открыли двери хлева.

Однако на этом его "похождения" не закончились. Осмелев, уже через день, в ночь на 26 ноября, хищник вновь посетил кишлак. На этот раз он "погостил" в хозяйстве другого жителя - Мехрона Балабекова. И был пойман.

«Рано утром, когда Мехрон и его супруга открыли дверца хлева, они увидели кучу туш убитых баранов и козлов. С темного угла хлева на них смотрели, словно фонари, светлые глаза дикого зверя. Мехрон закрыл проволокой хлев и тут же позвонил участковому милиционеру и председателю джамоата Вранг. Узнав о случившемся, на помощь приехали заведующий отделом охраны окружающей среды Ишкашимского района Одина Одинаев, а из Хорога - ответственный работник государственного заповедника «Зоркуль» Джурабек Бахриев», - продолжил рассказ глава джамоата.

Некбахтшоев сообщил, что была создана экстренная комиссия, которая решила без нанесения повреждений поймать снежного барса и увезти его в кишлак Вранг.

Жители Вранга, услышав об этом, пришли посмотреть на «героя» и сделать с ним селфи.

«Многие люди принесли с собой по куску мяса барсу, и не дали ему голодать», - отметил Некбахтшоев.

Затем было решено отпустить животное: в специально построенной железной клетке его погрузили на джип, и отвезли на расстоянии 47 километров, в сторону Восточного Памира. Барса отпустили в местечке Касвыр.

Общая популяция снежного барса на все 12 стран мира, в которых обитает это животное, составляет 4 тысячи особей и 300 из них живут в Таджикистане.

По словам Мулкамона Назаралиева - председателя комитета по охране окружающей среды ГБАО, на территории области за последние 4 года - это уже шестой случай освобождения снежного барса со стороны местных жителей.

«Это результат постоянной деятельности областного комитета охраны окружающей среды по повышению экологического образования населения на местах», - считает он.

На территории Ишкашимского района в сотрудничестве с местным Общественным Объединением «Куххои Помир» и Проектом ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое использование экосистем Памиро-Алая и Тянь-Шаня для охраны снежного барса, и устойчивой жизнедеятельности сообществ» прошел фестиваль дикой природы, основной темой которого была защита и охрана снежного барса.

На этот фестиваль были приглашены школьники, носители традиционной культуры, охотники, лидеры общин со всех кишлаков Ишкашимского района, в том числе с джамоата Вранг.

На территории Ишкашимского района, в Ваханской долине, также действуют две неправительственные природоохранные организации ОО «Юзпаланг» и «Ёкути Даршай», которые достигли определённый успехов в повышении уровня осведомленности местных жителей о сохранении исчезающего снежного барса.

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