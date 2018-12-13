Чрезвычайный и Полномочный посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов рассказал «АП» о том, когда в Таджикистане будут построены российские школы, как обсуждается вопрос вступления нашей страны в ЕАЭС и о многом другом.

- Прежде, чем ответить на ваши вопросы я хотел бы подвести некоторые итоги уходящего года, который стал очень насыщенным и в чем-то даже прорывным для российско-таджикских отношений. Отрадно отметить, что за прошедший период они достигли небывалого подъема, ярким свидетельством чего явилась активизация в последнее время наших двусторонних контактов, в том числе, на высоком и высшем уровнях. Только за последние два года президент России Владимир Путин дважды посетил Таджикистан, дополнительный импульс наращиванию многопланового развития российско-таджикских связей придали визиты в республику в этом году председателя правительства России Дмитрия Медведева и председателя совета федерации федерального собрания России Валентины Матвиенко.

Во время встречи Валентины Матвиенко с российскими учителями, которые работают в Таджикистане, сентябрь 2018 Asia-Plus

Между нашими странами интенсивно развиваются политические контакты, торгово-экономические связи, взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере. В целом мы удовлетворены итогами нашего сотрудничества в уходящем году. Оно вышло на качественно новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Создана такая договорно-правовая база двусторонних отношений, которая обеспечивает необратимый характер их поступательного развития.

А теперь давайте перейдем к конкретным вопросам.

- Давайте поговорим о российских инвестициях в Таджикистане, например, о Gazprom International, об уходе которой неоднократно сообщали местные СМИ, но потом получали опровержения от руководства этой компании. Какие перспективы у развития сотрудничества между нашими странами в сфере поиска и добычи углеводородов?

- Я понимаю, что вы имеете в виду. Да, действительно, некоторое время назад в таджикской прессе появились сообщения о том, что компания Gazprom International уходит с таджикского рынка. Однако это не так.

В недавней беседе с директором представительства компании в Таджикистане Игорем Шаталовым он заверил меня, что в данном случае, скорее всего, произошло какое-то недоразумение, поскольку представительство никогда не заявляло о прекращении своей деятельности в Таджикистане. Сейчас специальная рабочая группа рассматривает список перспективных объектов для дальнейшей работы компании, в который входит ряд месторождений на севере республике – в Согдийской области, а также на юге.

- К октябрю 2018 года компания «Барки Точки» задолжала «Сангтудинской ГЭС-1» $110 млн. Как будет решаться этот вопрос?

- Эта проблема неоднократно поднималась на различных уровнях, включая 15-ое заседание российско-таджикской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Безусловно, обе стороны должны искать развязки этого узла. Российская сторона ожидает от партнёров согласования переданной им финансово-экономической модели деятельности Сангтудинской ГЭС-1, которая, напомню, на сегодняшний день является второй по мощности в республике после Нурекской ГЭС. В эту модель входят графики оплаты текущих платежей за электроэнергию и погашения общей задолженности.

Хотел бы отметить, что руководство «ИнтерРАО» и самого ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» предлагало таджикской стороне, как мне кажется, несколько интересных путей решения этого вопроса, включая самостоятельный экспорт излишков электроэнергии станции за рубеж (в Афганистан и Узбекистан), что помогло бы решить проблему задолженности.

Кроме того, за счет экспортных доходов и других видов прибыли «Сангтудинская ГЭС-1» могла бы вкладывать средства в развитие таджикской электроэнергетики.

Оборот торговли между Таджикистаном и Россией может достигнуть $1 млрд.

- В начале ноября Пакистан заявил, что готов поддержать участие России в проекте CASA-1000. Российская сторона рассматривает это сотрудничество, каким оно могло бы быть?

- Напомню, что российская сторона заявляла о своей готовности принять участие в международном энергетическом проекте CASA-1000, когда он только начинался. Думается, и сейчас наши компании могли бы выступать в качестве подрядчиков на различных стадиях реализации проекта, ведь у российских компаний имеется большой опыт прокладки подобных линий ЛЭП. К сожалению, осуществление данного проекта наталкивается на целый ряд трудностей, прежде всего, связанных со сложной военно-политической обстановкой в Афганистане, через территорию которого проходит 750 км маршрута ЛЭП.

Запуск CASA1000, май 2016 год Пресс-служба президента РТ

- Насколько за последние месяцы увеличился или снизился объем торговли с Россией? Какие товары самые востребованные друг у друга?

- По данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана за десять месяцев этого года объем товарооборота между нашими странами составил около $845 миллионов. Это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так что будем надеяться, что по итогам 2018 года товарооборот между Россией и Таджикистаном выйдет на $1 миллиард.

Что касается наиболее востребованных товаров на рынках двух стран, то они хорошо известны: с российской стороны это нефтепродукты, продовольствие, древесина, металлоконструкции, различная машинотехническая продукция. Таджикские партнеры поставляют на наш рынок алюминий, хлопок, сухофрукты, плодоовощную продукцию.

Кстати, на стадии реализации находится проект создания на территории Таджикистана оптово-распределительного центра (ОРЦ). Этот объект будет оснащен российским высокотехнологичным и инновационным оборудованием, что позволит увеличить сроки хранения произведенной сельхозпродукции и объемы её производства, расширить её поставки на российский рынок и, соответственно, приумножить прибыль агропромышленного сектора Таджикистана. Сейчас мы ждем от таджикских партнеров предложений по условиям реализации этого проекта.

«Вступление Таджикистана в ЕАЭС было бы весьма выгодно республике»

- Игорь Семенович, в каком состоянии сейчас находится обсуждение вопроса вступления РТ в ЕАЭС? Есть какие-то изменения в этом вопросе?

- В России хорошо известно, что наши таджикские партнеры с интересом изучают опыт евразийской интеграции и никогда не исключали для себя вероятность в определенной перспективе присоединиться к ЕАЭС. Мы понимаем, что это очень ответственный шаг, который необходимо всесторонне обдумать, взвесить все «за» и «против». Поэтому мы не торопим наших партнеров с принятием решения, давая им возможность изучить все стороны этого вопроса, в том числе опыт вступившей в ЕАЭС соседнего Кыргызстана, чьи социально-экономические условия сходны с таджикскими.

В связи с этим российская сторона на высоком уровне предлагает Таджикистану присоединиться к ЕАЭС в качестве наблюдателя. Это не накладывает на республику никаких дополнительных обязательств, зато позволяет познакомиться с механизмом принятия решений в Союзе изнутри, получать необходимую информацию, изучать накопленный опыт.

Кстати, о Кыргызстане, вступившем в ЕАЭС. Могу сказать, что только за прошлый 2017 год его ВВП вырос почти на 5%. Сегодня экономический рост в КР обеспечивается всеми секторами экономики, и темпы роста по отраслям выше среднего по Союзу, что объясняется открывшимися для кыргызского бизнеса возможностями свободно работать на евразийском экономическом пространстве.

Что касается социальной сферы, то в республике значительно сократилась доля населения, проживающего за чертой бедности (до 25,4%). В течение последнего десятилетия этот показатель не опускался ниже 30,6%. Уровень безработицы в 2016 году снизился на 0,4 процентных пункта по сравнению с уровнем 2015 года.

После вступления Кыргызстана в ЕАЭС значительные позитивные изменения произошли и в положении кыргызских трудовых мигрантов в России. Им теперь не надо приобретать патент, и вообще они по существу приравнены в трудовом отношении к гражданам России. Это не могло не сказаться на объеме денежных переводов, отправляемых ими на родину (порядка 30% ВВП страны, что превышает размер доходов госбюджета). В 2017 году только через банки и платежные компании мигрантами было переведено в КР более $2,48 млрд. (98% – из России).

Как нам представляется, возможное вступление Таджикистана в ЕАЭС было бы весьма выгодно республике, поскольку это так же, как и для Кыргызстана, во многом решит проблему мигрантов, поможет нарастить экспорт, в том числе сельскохозяйственный, в страны Союза и обеспечит рост инвестиций в таджикскую экономику.

В России бесплатно учатся 22 тысячи таджикистанцев

- Был ли решен вопрос финансирования строительства школ в Таджикистане? На какой стадии находится процесс строительства?

- В настоящее время вопрос строительства пяти российских общеобразовательных школ в Таджикистане обсуждается на уровне руководства Министерства образования и науки Таджикистана и министерства просвещения России. В мае 2017 года в Таджикистане побывала российская межведомственная группа, которая осмотрела площадки под строительство школ в пяти городах республики: Душанбе, Худжанде, Кулябе, Бохтаре и Турсунзаде.

В мае 2018 года таджикская сторона направила типовой проект школы на 1200 мест, а в июне – документы о выделении земельных участков под строительство. Проект Межправительственного соглашения о строительстве школ прошёл межведомственное согласование в России и во время визита в Таджикистан статс-секретаря министерства просвещения Российской Федерации – заместителя министра Павла Зеньковича в ноябре 2018 года передан таджикской стороне. Насколько мне известно, в российский бюджет уже заложены ассигнования на возведение этих школ, а также составлен план реализации проекта, который завершится в течении 2019 – 2021 годов.

- Как проходит второй год реализации проекта по отправке российских учителей в Таджикистан? Какие результаты были достигнуты, что было исправлено после первого года работы?

- Согласно договорённостям, достигнутым в ходе экспертных консультаций на заседании российско-таджикской Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в апреле 2018 года в Москве, министерством просвещения России и министерством образования и науки Таджикистана был проработан и согласован план распределения 26 российских педагогов в школы республики в дополнение к уже работающим 25 учителям. По сравнению с прошлым годом география проекта расширилась: в Душанбе распределены 18 педагогов, в районы республиканского подчинения – 9, в ГБАО (Хорог) – 4, в Согдийскую и Хатлонскую области – по 9 педагогов.

Посольство и представительство Россотрудничества в Таджикистане осуществляют регулярное взаимодействие с руководством Минобрнауки Таджикистана по реализации этого проекта.

«Пилотный» проект по направлению российских учителей для работы в средних школах Таджикистана является лишь частью многопланового гуманитарного взаимодействия между нашими странами, которое сейчас находится на подъеме.

Российские учителя прибыли в Таджикистан, август, 2017 год Asia-Plus

Если брать ту же сферу образования, то стоит напомнить, что в Душанбе успешно действует такой флагман нашего сотрудничества в этой области как Российско-Таджикский (Славянский) Университет, а также филиалы МГУ им. Ломоносова, МИСиС и МЭИ.

Российской стороной в уходящем году бюджетная квота на прием таджикских граждан в российские вузы увеличена до 618 мест. Всего же количество обучающихся в России студентов из Таджикистана достигло 22 тысячи человек. За два года в республику доставлено более 80 тысяч учебников и методических пособий на русском языке. Успешно функционируют Российский центр науки и культуры в столице и его филиал в Худжанде.

В общем, как видите, российско-таджикские отношения стратегического партнерства и союзничества активно развиваются на всех уровнях и во всех сферах.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus