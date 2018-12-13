Известный в прошлом форвард легендарной команды «Памир» Вазген Манасян назначен помощником главного тренера ташкентского клуба «Локомотив», заменив на этом посту югослава Мирко Илечича.

Вазген Манасян вот уже несколько лет живет в соседнем Узбекистане. В 2011 году он был назначен главным тренером ташкентского «Локомотива», ныне выступающего в Суперлиге Узбекистана — высшем дивизионе этой страны.

В последнее время 60-летний специалист работал в тренерском штабе этой команды.

По итогам сезона 2017 года «Локомотив» во второй раз в своей истории стал чемпионом Узбекистана.

Приход в "Памир"

Вазген начинал играть в футбол в душанбинских дворах. В 1968 – 1970 участвовал во всесоюзных соревнованиях «Кожаный мяч». Потом записался в детско–юношескую спортивную школу № 5 при стадионе «Спартак». Занимался у Валерия Файзрахманова и Валерия Корчеева.

В сентябре 1979 года его пригласили в «Памир».

С 1975 по 1979 год учился в Таджикском политехническом институте.

Об этом периоде Вазген Манасян вспоминает забавный случай:

Архивное фото Команда "Памир". На заднем плане - четвертый слева - Вазген Манасян. Рядом - главный тренер команды Юрий Сёмин.

«Играли в Кемерово. В конце матча мы заработали пенальти. Я вызвался бить 11–метровый. Подошел к «точке», пробил – вратарь поймал. Матч закончился вничью – 0:0. Мы приехали в Душанбе, а мой партнер по команде Александр Азимов сдавал экзамен по гигиене в ТИФКе. Преподаватель никак не ставил ему оценку. Азимов попросил помочь ему сходить вместе с ним в институт. Мы пришли в ТИФК, зашли на кафедру и говорю: «Муаллим, помогите Азимову, последний курс». А он мне в лоб отвечает: «С тобой, Вазген, я разговаривать не буду. Ты сначала пенальти научись бить». Я тут же у него спросил: «А вы можете бить пенальти?» «Могу!» – утвердительно ответил строгий муаллим. Пришли к выводу, что он будет бить мне 11–метровый. Вышли на институтский стадион. Преподаватель поставил мяч на «точку», разбежался, и с носка как дал в «девятку»! Была перемена, и народ собрался порядка 300–400 человек. Студенты начали кричать: «Раз в год и палка стреляет». Разгневанный муаллим усмехнулся и решил перебить 11–метровый. «Если сейчас забью, то Азимова из института отчислят!», - сказал доцент. К моему счастью, на этот раз муаллим пробил мимо. Но все равно оценку не поставил. Сказал, что если мы выйдем в Высшую лигу, то только потом поставит «тройку» Азимову. Свое обещание он сдержал, когда мы выиграли у «Даугавы» – 2:0».

В сезоне 1986 года Манасян, забив 27 голов, стал обладателем «Стреляющей бутсы» – приза газеты «Комсомолец Таджикистана» для самого результативного бомбардира первой лиги сезона.

«Предложения о переходе в команды высшей лиги были. Но и «Памир» ставил задачу по выходу в высшую лигу. Потом, в составе «Памира», удалось поиграть в союзной высшей лиге три сезона — с 1989-й по 1991 год», — рассказывал Вазген Манасян.

После распада СССР в апреле 1992 он покинул «Памир» и перешёл в «Зенит» (Санкт-Петекрбург).

В 1992 году за сборную Таджикистана сыграл один матч.

Затем Манасян провел несколько сезонов в командах Украины и России в качестве игрока и тренера.

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