Центральная Азия продолжает оставаться в приоритете у иностранных туристов. Сюда можно приехать как летом, чтобы искупаться в чистых водах Иссык-Куля и полюбоваться площадью Регистан в Самарканде, так и зимой, чтобы спуститься на горных лыжах с Шымбулака и промчаться с ветерком по ледовому покрытию самого высокогорного катка – Медеу.
Омрачить путешествие может только общение с представителями местной милиции.
Портал Kaktakto рассказывает о семи правилах поведения, которые помогут избежать неприятностей.
№1. Регистрация по месту пребывания
По прибытии в страны Центральной Азии туристу необходимо встать на миграционный учет по месту пребывания и быть готовым к тому, что милиционеры будут всегда требовать предъявить не только документы, удостоверяющие личность, но и талончик регистрации.
Опытные путешественники советуют сохранять билеты, по которым вы прилетели или приехали в ту или иную страну Центральной Азии, чтобы не возникало вопросов, когда вы пересекли границу. В каждой стране есть свои сроки постановки на миграционный учет. Перед поездкой их лучше уточнить у представителей туркомпаний или в посольстве.
№2. Милиция повсюду
В Узбекистане и Туркменистане на улицах всегда очень много милиционеров, особенно около так называемых особо охраняемых объектов.
В Кыргызстане и Казахстане их не так много, но в случае необходимости они могут появиться практически из ниоткуда.
№3. Использовать милиционеров как источник информации
Обращаться к милиционерам можно и даже нужно. Они могут помочь найти дорогу, объяснят, как действовать в той или иной ситуации, но нужно быть готовым к тому, что в ответ у вас попросят документы, которые очень внимательны изучат.
№4. Взятки
Если вас остановил представитель власти, вы, конечно, можете сэкономить свое время и решить возникшую проблему на месте, дав взятку. Это обойдется вам в $5-30, в зависимости от вашего красноречия и умения убеждать.
Но лучше всего действовать по закону и попросить оформить протокол или штраф, если вы что-то нарушили.
№5. Фото- и видеосъемка
В Кыргызстане и Казахстане вы спокойно можете фотографировать или снимать на видео милиционеров, если понимаете, что ваши права нарушаются.
В Узбекистане и Туркменистане подобные действия могут стоить вам телефона или фотоаппарата в лучшем случае, а в худшем вас могут посадить на 15 суток.
№6. Следите за поведением
Если вас остановили представители власти, вам ни в коем случае нельзя нецензурно выражаться, оскорблять милиционеров и тем более лезть в драку.
Разговаривайте спокойно, предупредите, что ваш разговор записывается на диктофон или камеру (смотрите пункт №5).
№7. Фотосъемка в общественных местах
Помните о том, что в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане вы не можете фотографировать некоторые объекты.
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