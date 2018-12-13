Утвержден официальный логотип узбекской столицы: он создан для повышения туристической привлекательности города, утверждает Ташкентская мэрия.

При создании лого использовались графические элементы, ассоциирующиеся с основными достопримечательностями города: куранты, телебашня, купола Чорсу, мечети, а также символы – солнце, птицы, деревья, сообщает nuz.uz.

Логотип намерены использовать на международных и местных туристических выставках, торговых ярмарках, рекламных баннерах, видеороликах.

Пользователи узбекского сегмента социальных сетей уже раскритиковали официальное лого, назвав его разрозненным и неинтересным. Хокимият не раскрывает имена авторов графического творения. Также неизвестно, были ли другие варианты, и собственно из чего был сделан выбор, отмечает издание.

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