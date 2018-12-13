Транспортный прокурор Таджикистана Абдурашид Кишварзода заявил «АП», что в настоящее время проводится проверка по факту перевозки насвая из Душанбе во Франкфурт. Данный инцидент вызвал бурную реакцию общества.

«Мы проверяем факт перевозки насвая посредством лайнера авиакомпании «Сомон Эйр» из Душанбе во Франкфурт, и говорить о том, что по данному факту будет возбуждено уголовное дело - преждевременно», - заявил «АП» транспортный прокурор Таджикистана.

По его словам, скорее всего, факт провоза насвая будет расследован в рамках норм Кодекса Таджикистана «Об административных правонарушениях».

«Ведь насвай не является наркосодержащим или психотропным веществом», - отметил Кишварзода.

Он не стал комментировать вопрос, что данный вид груза был незаконно оформлен на пассажира, который пострадал из-за действий сотрудников Душанбинского аэропорта по прилету в Германию: они оформили на его паспорт багаж с 20 кг насвая без его ведома, за что он был оштрафован во Франкфурте на 1700 евро.

«Это безобразие является следствием коррупции, местничества и кумовства»

Мы попросили известного таджикского юриста Шокирджона Хакимова прокомментировать нам данное происшествие:

«В данном конкретном случае в отношении персонала аэропорта, который совершил данное противозаконное действие, можно применить такие статьи, как: «Фальсификация и подлог документа», «Мошенничество», «Превышение должностных полномочий» и ряд других статей Уголовного кодекса РТ. Разумеется, при желании и наличии профессиональной воли у соответствующих субъектов правоохранительных органов, с учетом подведомственности, юрисдикции и подсудности», - говорит юрист.

Что касается комментария транспортного прокуратура, юрист отмечает, что иного ответа по существу данной проблемы невозможно было ожидать.

Также, по словам Хакимова, в этом конкретном случае речь действительно идет о товаре, который не связан с инкриминацией соответствующих статей УК. Но!

«Если это обычное явление, когда законопослушного гражданина могут подставить таким образом, то против граждан могут возбуждаться уголовные дела и более серьезного характера, например, связанные с транснациональной преступной деятельностью, занимающейся незаконным оборотом наркотиков, контрабандой драгоценных камней или какими-то технологическими процессами, связанными с национальной безопасностью», - говорит Хакимов.

«Вся эта ситуация в аэропорту - это безобразие и является следствием коррупции, местничества, кумовства, низкого профессионального уровня, поскольку кадровая политика, которая осуществляется в душанбинском аэропорту, зеркально отражает в целом и общем проблемы, имеющиеся в стране, - говорит Шокирджон Хакимов. - Но, к сожалению, от этого не просто страдают граждане, а порой они оказываются в местах лишения свободы».

По словам юриста, пора перейти от слов к делу и кардинально изменить подход к решению вопросов, имеющих институциональный и комплексный характер.

«В противном случае невозможно в ближайшей перспективе строить цивилизованную, современную, эффективную государственность. Это не пустые слова, поскольку первое впечатление о государственности, его целях и стратегии, по существу, формируются именно в аэропортах, ж/д вокзалах, таможенной службе и на границе. В зависимости от поведения и уровня компетентности персонала уполномоченных структур», - заключил юрист.

«Мне угрожают»

Житель Таджикистана Далер Дустов 9 декабря опубликовал в сети Фейсбук пост, в котором рассказал, как сотрудники Международного аэропорт «Душанбе» сделали его контрабандистом.

«Как быть, если на ваше имя оформили багаж с запрещенной продукцией при въезде в чужую страну, и оказывается, что у вас два багажа, и что в одном - контрабанда. Причем это делают сотрудники аэропорта и компании, у которой вы покупаете билет», - написал он в группе «Мы-таджикистанцы» в соцсети Фейсбук.

Он утверждал, что сотрудники аэропорта обращались к нему с просьбой взять некий багаж на себя, однако он отказывался. Несмотря на отказ, багаж – чемодан с насваем, на Дустова все-таки был оформлен. А по прилету во Франкфурт Дустова задержала немецкая полиция. Он заплатил штраф за провоз контрабанды, к которой не имел отношения. Более того, по его словам, на него завели уголовное дело в Германии, и он может потерять там вид на жительство.

Он даже называл человека, который подошел к нему с этой просьбой в зале вылетов аэропорта: некий Талабшо.

По данным источника «АП» в столичном аэропорту, человек с таким именем действительно работает в МАД, в службе авиационной безопасности.

В интервью Далер также рассказал, что с ним уже пытались выйти на связь те, кому принадлежал этот груз, и угрожали ему.

"Они пытались и через знакомых договориться и дать деньги, чтобы я молчал, поступали также и угрозы. Все мои паспортные данные у них. В Таджикистане сейчас идёт разбирательство по этому поводу, но я не очень-то верю, что там выяснят все до конца", - сомневается Далер.

Ранее пресс-секретарь Международного аэропорта «Душанбе» Джамиля Хусейнова заявила, что в аэропорту начато разбирательство. «Виновники и все, кто причастен, обязательно ответят, так как этим случаем заинтересовались уже спецслужбы», - отметила пресс-секретарь МАД.

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