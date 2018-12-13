Национальный олимпийский комитет Таджикистана выразил озабоченность относительно использования допинга некоторыми спортсменами республики на международных соревнованиях. Только за последние два года в употреблении запрещенных препаратов были обвинены пять спортсменов.

Заседание в НОК прошло под руководством заместителя главы комитета по делам молодежи и спорта Дилшода Назарова и генсека НОК Мухаммадшо Абдуллозода. На нем была выражена озабоченность относительно использования допинга некоторыми нашими спортсменами, - сообщает пресс-центр комитета.

Только за последние два года в употреблении запрещенных препаратов были обвинены 5 спортсменов.

Руководство НОК предупредило руководителей спортивных федераций и тренеров, чтобы они ознакомили спортсменов с перечнем запрещенных препаратов Всемирного антидопингового ведомства.

WADA недавно опубликовала «Запрещенный список 2019», который вступит в силу с 1 января 2019 года.

Отмечалось, что в списке WADA изменений, по сравнению с прошлым годом, не так много. И почти все — на уровне химических формул уже запрещенных веществ, потому будут понятны достаточно узкому кругу специалистов.

Чтобы отнести вещество к допингу, WADA использует три критерия: влияние на результат, возможное нанесение вреда здоровью и неэтичность применения.

Участники заседания констатировали, что отборочные турниры по некоторым видам спорта в Таджикистане уже начались, а по большинству олимпийских видов спорта отборочные турниры запланированы на следующий год.

В этой связи была подчеркнута необходимость серьезной подготовки таджикских спортсменов для завоевания путевок на Олимпийские игры 2020 года, отмечается в сообщении.

Кто пострадал за допинг?

В 2017 году был уличен в употреблении допинга дзюдоист Ходжимашраб Рахмонов. Его отстранили от участия на международных соревнованиях сроком на 4 года и оштрафовали на 16 тыс. долларов США. Рахмонов в прошлом году был награжден за бронзовую медаль молодежного Чемпионата Азии по дзюдо премией в 6 тыс.250 сомони.

В этом году на летних Азиатских играх в употреблении допинга был обвинен самбист Умед Хасанбеков. По информации Международной федерации самбо, таджикский борец употреблял запрещенные WADA препараты станозолола. Окончательное решение по нему еще не принято. Но сам спортсмен заявляет, что употребляет лекарство для лечения травмы ноги. Но незнание правил антидопингового ведомства не освобождает спортсмена от ответственности. Есть вероятность, что Хасанбекову могут запретить участвовать на соревнованиях на два года.

В марте 2018 года в соревнованиях Фаджр в Иране попались на допинге тяжелоатлеты Асомуддин Сангов и Сунатулло Ойев за употребление препарата метилгексанамин. Каждого из них оштрафовали на сумму 5 тыс. долларов и запретили участие на соревнованиях сроком на 2 года.

В декабре 2015 года Объединенный мир борьбы (UWW) дисквалифицировал на четыре года от участия в соревнованиях члена сборной Таджикистана по вольной борьбе Зелимхана Юсупова за использование допинга на Чемпионате Азии в Катаре. Тогда анализ мочи Юсупова, проведенный после заключительного поединка в весовой категории до 70 кг, выявил у борца наличие диметилбутиламина, употребление которого запрещено WADA.

В 2014 году защитник сборной Таджикистана по футболу Хуршед Бекназаров не прошел допинг-тест на 17-х Азиатских играх в корейском Инчхоне и был дисквалифицирован на два года.

Руководитель Национальной антидопинговой организации Таджикистана, генеральный директор Олимпийского комитета республики Мухаммадшо Абдуллозода убежден, что каждый спортсмен должен знать, какие случаи считаются нарушением антидопинговых правил.

"Употребление запрещенных препаратов по незнанию не освобождает спортсмена от наказания. Согласно Международному антидопинговому кодексу, спортсмен обязан соблюдать все антидопинговые принципы и правила и не должен принимать запрещенные препараты", - заявил Абдуллоев.

Он отметил, что антидопинговая организация Таджикистана совместно со спорткимитетом и НОК проводит различные мероприятия с целью ознакомления спортсменов и тренеров с различными препаратами, употребление которых запрещено, проводя курсы под девизом «Мы против допинга». На них участников знакомят со Списком запрещенных для спортсменов допинговых препаратов.

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