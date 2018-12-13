В Душанбинском цирке под патронажем мэра столицы Рустама Эмомали 29 декабря состоится Новогодняя елка, на которую будут приглашены свыше 2 тыс. воспитанников всех городских школ-интернатов, отличников учебы и детей из малоимущих слоев населения.

Каждый из приглашенных детей на праздник, который пройдет под названием «Шахри орзухо» (Город мечты), вручат подарки от мэра столицы Рустама Эмомали, об этом сообщил «АП» источник в администрации мэра столицы.

Кроме того, мэр Душанбе поручил провести на территории всех столичных парков культуры и отдыха с 20 декабря по 5 января детские театрализованные новогодние представления и вход на них сделать свободным.

Кроме того Рустам Эмомали поручил сотрудниками своей администрации навестить ветеранов войны и труда, одиноких престарелых людей, малоимущих семей и вручить им новогодние подарки от мэрии.

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