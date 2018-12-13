В октябре в офисе компании «МегаФон Таджикистан» прошел открытый урок для студентов Бохтарского государственного университета. Участники занятия узнали о современных интернет-возможностях, а также мобильных услугах, делающих жизнь абонентов оператора более удобной. Позитивные отзывы студентов стали поводом для продолжения проекта: теперь подобные открытые уроки будут проходить каждую неделю.

Онлайн-медицина и беспилотный транспорт, «умные» розетки и боты-юристы – всё это не фантастика, а реально существующие цифровые технологии, которые предстоит развивать нынешним студентам. Конечно, интернет потребуется им и для более простых вещей: уже сейчас без него сложно представить процесс обучения и общения с друзьями и близкими. Как использовать этот глобальный ресурс вне зависимости от выбранной специальности, студенты БГУ узнают на открытых уроках, организованных компанией «МегаФон Таджикистан».

«С развитием сети наши абоненты получают доступ к скоростному интернету даже в самых отдаленных районах страны. Нынешние студенты смогут получать во Всемирной сети самую актуальную информацию и использовать цифровые технологии в любом уголке Таджикистана, работая врачами и педагогами, занимаясь бизнесом или государственным управлением. Главное – понять, насколько мощным инструментом практически в любой профессии может быть интернет. Как раз эту задачу и решают наши открытые уроки», – поясняет руководитель Регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Маджид САЙТАСАНОВ.

Вторая важная задача оператора – помощь в освоении передовых услуг связи и способов управления ими. Так, сейчас каждый абонент «МегаФон Таджикистан» может самостоятельно менять тарифы, подключать интернет-пакеты или уменьшать расходы на звонки близким в Россию. Специально для этих целей созданы «Личный кабинет» и приложение «МегаФон Life», о которых студентам рассказывает PR-менеджер Регионального управления компании Бехруз САФАРОВ. Скачать «МегаФон Life» можно прямо на уроке с помощью Wi-Fi. А самые активные студенты получают в подарок интернет-пакеты объемом в 3 000, 2 000 и 1 000 Мб.

«Такие занятия очень полезны, потому что учат смотреть на интернет как помощника реально во всём. В Сети можно найти текст нужной книги, для этого уже не обязательно идти в библиотеку. А будущие учителя наверняка станут делиться знаниями с учениками, «раздавая» информацию в классе по Wi-Fi. Это удобно, а главное, доступно сейчас всем. Интернет меняет жизнь к лучшему. Спасибо компании «МегаФон Таджикистан» за знания и за мобильный доступ, которым я пользуюсь уже несколько лет!» – делится впечатлениями участник занятия, студент второго курса БГУ Шухрат МИРЗОЕВ.

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