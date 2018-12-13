Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна к трем годам тюремного заключения, сообщает CNN.

Отбывать наказание он начнет 6 марта 2019 года, пишет Медуза.

Ранее Коэн признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов, нарушении правил финансирования политических кампаний и даче ложных показаний в Конгрессе по поводу строительства небоскреба «Трамп-Тауэр» в Москве.

Майкл Коэн несколько лет был адвокатом и доверенным лицом Дональда Трампа. Весной 2018 года против него возбудили несколько уголовных дел; Трамп уволил его. В августе Коэн пошел на сделку со следствием и признал вину.

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