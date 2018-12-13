История города Янчжоу насчитывает 2500 лет, он расположен на каналах

Душанбе, Куляб, Хорог, Худжанд и Бохтар, наряду с 20 городами Центральной Азии, будут сотрудничать с китайским городом Янчжоу в сфере туризма.

Такая инициатива одобрена по итогам прошедшего в китайской провинции Цзянсу шестого форума «Китай и Центральная Азия», сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

Делегацию Таджикистана на этом форуме возглавил заместитель премьер-министра республики Азим Иброхим.

Он провел презентацию инвестиционного климата и туристического потенциала страны, встретился с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ван Чэнь и руководством провинции Цзянсу и города Янчжоу.

Янчжоу находится на восточной части низовья реки Янцзы, в центральном районе провинции Цзянсу. Великий канал "Пекин-Ханчжоу" проходит через город. Издревле город является водным и сухопутным транспортным узлом, крупнейшим экономическим и политическим центром южного Китая.

В ходе выступления Иброхима на Форуме и на двусторонних встречах были затронуты вопросы состояния и перспективы таджикско-китайских отношений, отмечена активизация двусторонних контактов на высшем и других уровнях и высокий уровень политического взаимодоверия между Таджикистаном и Китаем.

Были затронуты вопросы осуществления совместных проектов и мероприятий межрегионального сотрудничества, углубления взаимодействия в сфере образования и культуры, отметил источник «АП».

Достигнута договоренность о проведении в апреле 2019 года в городе Янчжоу в рамках Международного фестиваля экономического и торгового туризма «Фейерверк-март» выставки туризма и народного творчества Таджикистана по случаю Дней культуры Таджикистана в Китае.

Форум «Китай и Центральная Азия» — традиционная платформа для обсуждения перспектив сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии. Первый форум состоялся в 2012 году в городе Тунсян китайской провинции Чжэцзян.

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