Стела с гербом Таджикской ССР была снесена в декабре 2015 года.

На месте снесенной в центре Душанбе в декабре 2015 года стелы с гербом Таджикской ССР будет возведена 18-метровая башня с курантами.

На башне будут установлены часы, произведенные в Турции, сообщили «АП» в парламенте Таджикистана.

Башня будет окружена цветочной аллеей. Завершится строительство башни в марте будущего года.

Место будущих курантов уже огорожено, тут начато строительство башни фото Ёкуба Халимова

В Душанбе 12 декабря 2015 года была снесена стела, установленная еще в 1949 году. Причинами сноса стало то, что стела мешала реализации Генплана Душанбе. Кроме того, как объясняли столичные власти, «с точки зрения архитектуры, надобности в нахождении двух гербов на одной площади, не существует», поэтому стела была снесена.

В августе 2011 года в Душанбе был открыт постамент с государственным гербом республики. Высота нового постамента герба Таджикистана составляет 45 метров, диаметр самого герба - пять метров.

Снос стелы был произведен ночью, «чтобы не создавать проблем движению транспортных средств и пешеходов», как утверждала мэрия. Основные детали советской стелы были отправлены на хранение в Худфонд Таджикистана, как памятник советской эпохи. Пьедестал же рабочие полностью разрушили.

На месте стелы была разбита цветочная клумба, которая существует и сейчас.

Историк Гафур Шерматов отмечает, что в 1949 году, когда наша республика справляла свое 20-летие, инициатором увековечения этого отрезка истории республики стал Бободжон Гафуров.

«В 1949 году Бободжон Гафуров занимал не только пост первого секретаря ЦК Компартии Таджикистана, но и возглавлял сталинабадский обком, - рассказывает Шерматов. – Он выступил инициатором строительства памятника в честь 20-летия республики. Был проведен конкурс, и Бободжон Гафурович лично выбрал из всех представленных работ проект этой стелы, подготовленный выдающимся скульптором Еленой Татариновой».

На барельефах капители стелы были изображен народ Таджикистана: интеллигенция, колхозники, рабочие и военнослужащие. Колону возводили таджикские строители.

«Сама по себе любая стела - это очень сложное сооружение, - отмечает Шерматов. – Тем более, ее было нелегко строить в 1949 году, с применением технологий того времени. Тем не менее, эта стела была построена на века». Но снесена.

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