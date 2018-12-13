Хайнань – один из крупных центров морского туризма в мире.

Протокол об установлении отношения городов-побратимов между городом Душанбе и провинцией Хайнань Китая 12 декабря подписали мэр столицы Таджикистана и председатель китайской провинции Ван Юн.

В ходе встречи мэра Душанбе и председателя провинции Хайнань состоялся обмен мнениями о налаживании сотрудничества в сфере торговли, экономики, образования, туризма и других областях, представляющих взаимный интерес, сообщает пресс-служба мэра Душанбе.

Фото пресс-службы мэра Душанбе

Стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в сферах легкой промышленности, производства продуктов питания, технологий, туризма, образования и привлечения инвестиций в эти важные направления экономики Душанбе.

Провинция Хайнань, площадью 35 000 квадратных метров и населением 9 млн человек, расположена в южной части Китая.

Административным центром провинции Хайнань является город Хайкоу.

Основными опорами экономики провинции являются туризм и сельское хозяйство.

Хайнань – один из крупных центров морского туризма в мире, тропический климат которого позволяет выращивать и экспортировать более 50 видов фруктов и 120 видов продукций сельского хозяйства.

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