Столичный 5-звездочный отель Sheraton был переименован в Hilton Dushanbe, и у многих возник резонный вопрос - с чем связано кардинальное изменение? Ответ прост. В настоящее время гостиничный бренд Hilton активно расширяет диапазоны своей сети по миру, а теперь он принес свой бренд в Центральную Азию. Чем отличается нынешний 5-звездочный Hilton и какие новые услуги он предлагает своим гостям?

Hilton и Sheraton - два достаточно известных мировых бренда. У обеих сетей есть свой стиль, перспективный план развития, индивидуальный уровень сервиса. Но что есть у Hilton, чего не было у Sheraton?

IT-технологии: мобильное приложение Hilton Honors

Hilton своевременно реагирует на IT-технологии, и первыми внедрил их в свой сервис. У сети Hilton есть собственное мобильное приложение, которое позволяет клиентам бронировать номера, получать дополнительную информацию о номерах, задавать вопросы, а самое главное - гости могут сами выбирать номера на любом этаже и с любой стороны отеля.

«В приложении также доступна стоимость услуг партнеров Hilton, авиакомпаний, интернет-магазинов, аренды автомобилей и многое другое», - говорит Павел Йиндра, генеральный управляющий гостиницы Hilton Dushanbe.

Hilton Honors – гостевая программа лояльности Hilton, позволяющая бронирующим номера гостям получать эксклюзивные скидки и преимущества, например, бесплатный Wi-Fi, бесключевой доступ в номер и другие сервисы.

В 2019 бренду Hilton исполняется 100 лет

Бренд основан Конрадом Хилтоном в 1919 году, когда был открыт первый отель сети — Mobley Hotel — в городе Сиско, штат Техас. Первый отель, носящий имя Hilton открылся в 1925-м году в Далласе. Открытие отеля Caribe Hilton Hotel в городе Сан-Хуан в Пуэрто-Рико сделало Hilton первой в мире международной сетью отелей.

Сегодня Hilton ― одна из крупнейших гостиничных корпораций, насчитывающей более 4500 отелей и курортов, расположенных в 93 странах мира. Через год по всему миру бренд отмечает своё 100-летие.

Hilton - один из 5-звездочных отелей в Душанбе, расположен в восточной части столицы, в пяти минутах езды до центра, путь до аэропорта так же невелик. В 12-этажном здании размещается 144 номеров – от стандартов до президентского люкса.

Даже самый стандартный номер оснащен всей необходимой для комфортабельного отдыха и досуга инфраструктурой. Дизайн комнат современный, в европейском стиле.

1 /25

В отеле также имеется 8 конференц-залов различной вместимости, 2 ресторана, ночной бар и многое другое. На нижнем этаже можно отдохнуть или заняться спортом, здесь есть хорошо оснащенный тренажерный зал, бассейн, сауна, хаммам, массажный кабинет. Кроме того, на 12 этаже отеля, как в других современных отелях, есть зона “Executive Lounge”, где VPI-гости могут наслаждаться не только вкуснейшей едой, но и проводить время в кампании друзей.

Кухня удовлетворит любого гурмана

На кухне гостиницы трудится 32 человека под руководством шеф-повара Камиля Караджа из Турции и двух его помощников из Индии и Непала. Ежедневно команда поваров готовит для гостей отеля блюда из турецкой, индийской, арабской, азиатской и европейской кухни.

Отведать блюда команды профессионалов может каждый, независимо проживает он в гостинице или нет. В отеле имеется ресторан «In Asia», который доступен всем. Здесь также можно проводить вечеринки и мероприятия по доступным ценам, прейскурант ресторана значительно ниже, чем в других аналогичных заведениях.

1 /8

Собственный огород с экологически чистыми овощами и ягодами

Выращиванием овощей и ягод в огороде отеля занимаются иностранные повара из Турции и Индии. Здесь растут такие культуры, как баклажаны, огурцы, помидоры, все виды зелени, перца, чеснок, зеленые овощи, дыни, ягоды.

Для выращивания этих культур используются местные удобрение и семена, приобретенные у дехкан, а семена для таких растений, как руккола, тимьян, кориандр, розмарин, завозятся из-за границы.

«Наш огород расположен на территории 400 квадратных метров. Это довольно скромный участок земли для выращивания собственных продуктов. Поэтому нельзя сказать, что мы полностью обеспечиваем отель. Продукты собственного производства мы используем для приготовления блюд для постоянных клиентов или VIP-гостей», - говорит Павел Йиндра.

Собственный сад для проведения торжественных мероприятий

Проведение торжественных мероприятий не просто на свежем воздухе, а в благоухающем цветущем саду пользуется популярностью во всем мире. Это не оставило без внимания и администрацию Hilton. Сейчас в саду отеля идут активные работы по благоустройству и озеленению, завершение которых запланировано до наступления теплых сезонов.

Сад рассчитан от 150 и более человек. Здесь можно проводить не только свадьбы, дни рождения, но и вечеринки, шашлычные пикники и любые другие мероприятия на свежем воздухе.

1 /3

Вместо послесловия

Руководит отелем Hilton Dushanbe гражданин Чехии Павел Йиндра, у которого 20-летний опыт работы в сфере гостиничного бизнеса. До Таджикистана он руководил отелями в ряде стран Европы и Азии.

На вопрос, почему же он выбрал Таджикистан для осуществления своей миссии, Павел ответил, что его в нашей стране привлекли не только благоприятный климат, изобилие солнечных дней, но и неописуемая природа, добрый и приветливый народ и, конечно же традиции.

«Моя семья: супруга и дочка также поддержали мой выбор. Без этого я бы, наверное, сейчас не оказался здесь. Очень благодарен им. Моя дочь учится в Международной школе, а это значит, что ей здесь очень нравится и я рад этому», - добавил Павел Йиндра.