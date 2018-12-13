Можно ли спать рядом с мобильным телефоном, и чем опасна домашняя микроволновка – проверьте свои знания правил техники безопасности и ответьте на вопросы, которые мы составили для вас вместе с экспертами.

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