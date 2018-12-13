Президент и главный исполнительный директор компании Telia Йохан Деннелинд дал интервью шведскому радиоканалу «Sveriges Radio» после продажи своей часта в Ucell правительству Узбекистана, сообщает CA-NEWS.

Он сообщил, что в период с 2007 по 2010 год Telia заплатила миллионы долларов дочери бывшего президента страны Ислама Каримова - Гульнаре Каримовой, чтобы вести бизнес в стране. Судебный процесс в отношении нескольких менеджеров Telia всё ещё продолжается.

По словам директор компании Йохана Деннелинда, «только часть последней сделки стоила 1 миллиард долларов, но если учесть весь расход в Узбекистане, то убытки составили 14 миллиардов».

Напомним, что 5 декабря шведско-финская Telia (TeliaSonera), владевшая 94% оператора Uсell, объявила о продаже своей доли Государственному комитету Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции за $215 млн.

После обвинений о том, что компания заплатила старшей дочери покойного президента Узбекистане Гульнаре Каримовой более $331 млн за вхождение на телекоммуникационный рынок страны, Telia была вынуждена заплатить Министерству юстиции США штраф в размере около $1 млрд, и избавившись от компании Ucell , как от «токсичного актива», покинула страну.

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