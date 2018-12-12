Более половины населения планеты уже имеет доступ к интернету. Чтобы увеличить охват, необходимо обучать людей навыкам в области компьютерных технологий. Об этом говорится в новом докладе Международного союза электросвязи (МСЭ), сообщает Служба новостей ООН.

«Увеличение объема инвестиций в широкополосную связь стимулирует процесс цифровой революции и позволяет большему числу людей подключиться к сервисам нажатием одной кнопки», - отметил глава МСЭ Хоулинь Чжао.

По данным за 2016 год, в Азербайджане 78 процентов населения имеет доступ к интернету, в Казахстане - в 74,5 процента, в России – 73 процента, в Молдове и Беларуси – 71 процент, в Армении – 64 процента, на Украине – 53 процента, в Узбекистане – 46 процентов, в Кыргызстане – 34,5 процента, в Таджикистане – 20 процентов, а в Туркменистане – 18 процентов.

Владение навыками в области информационных технологий становится ключом к дальнейшему развитию интернета.

Согласно данным отчета, по всему миру наблюдается дефицит необходимых технических знаний. Треть населения планеты не владеет даже базовыми компьютерными навыками, такими как копирование файлов; 41 процент владеет стандартными навыками, и лишь четыре процента населения планеты могут создавать компьютерные программы.

В развитых странах обучение работе на компьютере поставлено лучше, чем в развивающихся. А между тем, недостаточное владение компьютером может стать препятствием в экономическом развитии стран и даже целых регионов.



Согласно данным доклада, в 2016 году доходы сектора электросвязи достигли 1,7 трлн. долл. США, что составляет 2,3 процента мирового валового внутреннего продукта (ВВП). В СНГ и Европе доходы сектора электросвязи − менее 2 процентов ВВП.

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