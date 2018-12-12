В результате ДТП, произошедшем сегодня на 33-километре трассы Душанбе-Худжанд, погиб водитель, сообщает пресс-служба филиала IRS в Таджикистане.
Примерно в полдень в среду автомобиль "Hyundai Sonata" врезался в столб, в результате водитель легковушки погиб на месте ДТП, а его пассажир с травмами доставлен в больницу.
«По предварительным данным, водитель уснул за рулём», - отмечает пресс-служба IRS.
Компания выражает соболезнования родным и близким погибшего и призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.
Между тем, 10 декабря на дороге Душанбе-Худжанд произошло еще одно смертельное ДТП.
На территории джамоата Такфон, района Айни водитель грузовика Mercedes-Benz Atego не справился с управлением авто и выехал на встречную полосу движения, по которой двигался внедорожник SsangYong Musso.
«Чтобы избежать столкновения с грузовиком, водитель Musso свернул на обочину, после чего машина сорвалась в стометровую пропасть. В результате 52-летний пассажир Musso погиб на месте ЧП, а 38-летний водитель и 24-летний пассажир внедорожника в тяжелом состоянии были доставили в больницу», - сообщает пресс-центр МВД.
По данным МВД, в результате ДТП на дорогах Таджикистана с начала года погибли более 350 человек, еще 1300 получили ранения.
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