Мировая премьера фильма «Богемская рапсодия» о жизни и творчестве Фредди Меркьюри состоялась 24 октября, в России - 1 ноября. В Таджикистане фильм так и не увидели.

Душанбинские кинотеатры не получили от "Таджикфильма" разрешение на приобретение лицензии на показ драмы. "В связи с провокационными сценами, имеющими место в картине", - так отметили нам в икнотеатрах столицы. В "Таджикфильме" подтвердив запрет, комментировать его не стали.

В центре сюжета фильма схожей с названием самой успешной песни группы Queen - Bohemian Rhapsody находится история становления культовой рок-группы и ее легендарного вокалиста Фредди Меркьюри.

Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшим одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.

Когда-то его звали Фаррухом Булсара и он был студентом-художником, рожившимся на Занзибаре в семье персов, эмигрировавших позднее в Великобританию. Увлеченный музыкой с детства, Фаррух стал играть в группе Smile, которую переименовал позже в Queen, а себе взял псевдоним Фредди Меркьюри. Вскоре это имя узнал весь мир.

Сегодня картина "Богемская рапсодия" занимает лидирующие позиции в мировом прокате. Только за первую неделю в домашнем прокате фильм заработал $50 миллионов, заняв первую строчку топа американского бокс-офиса. Зарубежные экраны принесли фильму ещё $72,5 миллиона.

"Богемская рапсодия" претендует на звание лучшего байопика в категории "Лучший драматический фильм".

1,5 миллиарда прослушиваний

Фредди Меркьюри написал Bohemian Rhapsody в 1975 году. Она вошла в альбом A Night At The Opera.

Песня отличается необычной музыкальной формой. Она не делится на куплеты и припевы, а состоит из разных музыкальных стилей (опера, рок, баллада и пение а-капелла), которые плавно перетекают друг в друга. Хит трижды входил в список Hot 100 по версии Billboard: в 1975 году, в 1992-м и 2018-м.

"Богемская рапсодия" группы Queen оказалась самой популярной песней XX века на стриминг-сервисах. Как сообщил медиахолдинг Universal Music Group на своей странице в Twitter, эту песню пользователи прослушали более 1,5 миллиарда раз.

Популярности песне добавил байопик "Богемская рапсодия", картина Брайана Сингера претендует на "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм".

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