Депутаты мажилиса Казахстана 12 декабря одобрили ратификацию ряда соглашений с Таджикистаном. В том числе, о порядке пребывания граждан двух государств на территориях сторон.
Документ предполагает увеличение срока пребывания граждан Казахстана и Таджикистана на территории сторон без обязательной регистрации сроком до 30 дней, а также пребывание на территории сторон до 90 дней после пресечения государственной границы при прохождении регистрации, сообщает 24.kz.
Кроме того, казахские депутаты одобрили соглашение Казахстана с Таджикистаном о сотрудничестве в области миграции, направленное на защиту прав граждан государства одной стороны, находящихся на территории государства другой стороны, в том числе информационное взаимодействие.
Мажилис также ратифицировал соглашение с Таджикистаном о реадмиссии лиц и исполнительный протокол к нему.
Напомним, Таджикистан и Казахстан подписали соглашение, облегчающее нахождение граждан двух стран на территории двух государств, в ходе визита Эмомали Рахмона в Казахстан. Оно было подписано 14 марта в Астане главами двух государств.
В настоящее время граждане двух стран должны регистрироваться по месту прибытия в течение 5 дней.
Стоит отметить, что до 2010 года граждане Таджикистана могли находиться в Казахстане без регистрации до 30 дней.
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