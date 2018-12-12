Премьер-министр Армении Никол Пашинян одержал решительную победу на парламентских выборах, получив более 70 процентов голосов, объявила Центральная избирательная комиссия страны. В законодательном органе у него не будет серьезной оппозиции: как ожидается, прошедшие в парламент другие две партии не станут оказывать особого сопротивления политике премьера, говорится в статье Eurasianet.org.

Для Республиканской партии Армении, доминировавшей в политической жизни страны в течение более десятилетия, состоявшееся 9 декабря голосование закончилось поражением: она получила 4,7 процента голосов и не прошла в парламент.

Правление партии фактически закончилось еще весной, когда волна уличных протестов во главе с Пашиняном заставила правительство уйти в отставку.

Но до выборов республиканцы все еще обладали большинством в парламенте, отмечает издание.

«Могучий, сильный народ! – написал на своей странице в Facebook Пашинян после оглашения результатов. – Я всех вас люблю, горжусь вами, преклоняюсь перед вами».

Центральная избирательная комиссия объявила 10 октября, что блок «Мой шаг» Пашиняна получил 70,44 процента голосов. Возглавляемая олигархом Гагиком Царукяном партия «Процветающая Армения» заняла второе место с 8,27 процента. А партия «Просвещенная Армения», входившая в парламенте прошлого созыва в один блок с партией Пашиняна, заручилась голосами 6,37 процента избирателей.

"Сокрушительная победа институционально закрепила результаты революции, – сказала Анаит Ширинян, работающая в Ереване специалист британского аналитического центра Chatham House. – Если раньше [Пашинян] обладал легитимностью де-факто, то теперь он обладает легитимностью и властью де-юре".

Явка избирателей на выборах составила ниже 49 процентов, в то время как на прошлых выборах в апреле 2017 года этот показатель превышал 60 процентов. Аналитики объясняют это тем, что на нынешних выборах не использовались различные неприглядные методы, применявшиеся прежними властями.

Как сказал Eurasianet.org политолог Грант Микаелян, по его подсчетам, на предыдущих выборах до 350 тысяч голосов «привлекли искусственно», и если вычесть эти голоса, то показатели явки на прошлых и нынешних выборах сравняются. Показатель в 49 процентов тоже неточен, отметил он, т.к. в списках избирателей состоят многие граждане, по факту проживающие за рубежом.

По его оценке, если принимать в расчет только людей, находящихся сейчас в Армении, то явка составила около 62 процентов. «В нынешней ситуации, это не очень много, но и не мало», – сказал он.

На пресс-конференции, состоявшейся поздним вечером в день выборов после оглашения показателей явки, Пашинян высказал мнение, что низкая явка могла частично объясняться тем, что некоторым избирателям показалось, что все и так хорошо, и они не пришли на голосование. «Люди видят, что все вокруг голосуют за «Мой шаг», и поэтому решили заняться своими делами, т.к. выбор был сделан», – сказал он.

Премьер добавил, что следующим его шагом будет инициатива по пересмотру избирательного законодательства страны.

«У нас уже готовы пакеты поправок, но, самое главное, нам нужны новые списки избирателей, чтобы точно знать, сколько голосующих присутствуют в Армении на определенный момент», – сообщил он.

Пашинян теперь полностью контролирует парламент, и избирательная реформа является лишь одним из пунктов повестки. У премьера теперь будет «больше свободы проводить критически важные реформы, включая реформирование судебной системы и экономического сектора», сказала Анаит Ширинян из Chatham House.



Но ему также придется столкнуться с проблемой повышенных ожиданий: от него ждут решения многих сложных и носящих хронический характер проблем страны, от массовой бедности до непростых отношений с Россией и тлеющего конфликта с Азербайджаном.

«Подобная сокрушительная победа – это палка о двух концах, – сказал Eurasianet.org Кеворк Осканян, политолог из Бирмингемского университета. – С одной стороны, большинство позволит Пашиняну без особого сопротивления проводить любые реформы, в том числе поправки к конституции. С другой, он будет нести за все полную ответственность: ему сложно будет свалить вину на кого-то другого, если реформы не увенчаются успехом».

Как ожидается, другие две партии, прошедшие в парламент, не будут оказывать премьеру особого сопротивления. «Просвещенная Армения» является официальным союзником Пашиняна, а «Процветающая Армения» пережила несколько правительств в качестве системной оппозиции благодаря своей склонности не задираться с правящими партиями. Пока новым властям Армении и лидеру партии Гагику Царукяну удается мирно сосуществовать.

По, по словам Осканяна, истинная демократизация потребует устранения возглавляемых одним человеком партий вроде «Процветающей Армении», а это значит, что может возникнуть конфликт. «Интересный вопрос состоит в том, продавит ли и добьется ли Пашинян реализации законов, запрещающих или ограничивающих финансирование политических партий сверхбогатыми гражданами. Если он решит всерьез заняться демократическим развитием страны, ему придется это сделать, и вот тут отношения между Пашиняном и Царукяном могут принять интересный характер», – сказал он.



Каким будет будущее Республиканской партии остается неясным, т.к. путь в парламент ей теперь заказан как минимум на пять лет. «Это очень долгий период, и сложно будет обеспечивать сплоченность партии», – сказал Микаелян.



Экс-президент и экс-премьер Армении Серж Саргсян, продолжающий возглавлять Республиканскую партию, почти не показывался на публике с момента ухода с поста весной этого года на фоне протестов. Он сделал исключение, появившись на избирательном участке, чтобы проголосовать на выборах, но аппарат, сканирующий отпечатки пальцев избирателей, не узнал его. Данный унизительный эпизод был заснят на видео и стал поводом для множества шуток в социальных сетях.

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