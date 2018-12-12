Президент Узбекистана среди политиков постсоветского пространства стал одним из лидеров в рейтинге «Мировые лидеры в Instagram» по количеству подписчиков в социальной сети Instagram. Об этом говорится в исследовании международного пиар-агентства Burson Cohn & Wolfe.

Наш президент в этом списке не обозначен - аккаунта, во всякому случае, официального, в этой соцсети у Эмомали Рахмона нет.

Между тем, в первую пятёрку рейтинга на постсоветском пространстве вошли аккаунты премьер-министра России Дмитрия Медведева с 2,91 миллиона подписчиков, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева - с 831,7 тысячи подписчиков, президента Азербайджана Ильхама Алиева (236,7 тыс.).

А также президента Украины Петра Порошенко (123,6 тысячи) и премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева с 77,9 тысячи подписчиков.

У Шавката Мирзиёева два аккаунта в Instagram - на русском и на английском языках.

Как сообщается в русском аккаунте, он ведётся пресс-службой президента Республики Узбекистан.

За последний год в русскоязычной учётной записи президента Узбекистана было размещено 793 поста, из которых 747 постов с фотографиями и 46 постов с видео.

В рамках исследования были проанализированы 426 государственных аккаунтов в социальной сети Instagram. В мировом рейтинге на первом месте расположился Instagram-аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди с 15 миллионами подписчиков, далее следует аккаунт президента Индонезии Джоко Видодо с более 12 миллионами подписчиков и президента США Дональда Трампа с более 10 миллионов подписчиков.

Топ-10 закрывает Дмитрий Медведев, премьер-министр России - у него около трех миллионов фолловеров.

У президента Таджикистана нет официальной страницы

Если поискать в Instagram, то можно найти до десяти аккаунтов на имя Эмомали Рахмона и несколько аккаунтов на имя Рустама Эмомали. Однако эти аккаунты не верифицированы со стороны Instagram.

Только в одном аккаунте на имя нашего президента указывается, что «данная страница не является официальным аккаунтом и посвящена президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону!».

Более похожа на настоящий аккаунт вот эта страница, где отмечено, что это «Официальный аккаунт Президента Таджикистана в Instagram».

Однако и этот аккаунт не верифицирован, хотя у аккаунта 774 публикации и 44,7 тыс. подписчиков. В основном там опубликованы фотографии пресс-службы президента страны.

Также есть аккаунт на имя Эмомали Рахмона на таджикском языке, где сообщается, что «аккаунт ведётся пресс-службой президента Республики Таджикистан». В нем 203 публикации и 3644 подписчика.

Такая же ситуация и с аккаунтами мэра Душанбе Рустама Эмомали. Только в одном аккаунте отмечено, что он ведётся пресс-службой председателя города. У аккаунта 96 публикаций и 52,5 тысячи подписчиков.

Аккаунты таджикских политиков можно найти и в других социальных сетях.

скриншот страницы

Например, на Facebook есть официальная страница пресс-службы президента, на которую подписаны 55 тысяч 643 человека. Но и этот аккаунт не верифицирован со стороны Facebook.

На имя Рустама Эмомали в Facebook зарегистрировано несколько аккаунтов.

Однако в июне текущего года пресс-служба мэрии сообщила, что на сегодняшний день в социальной сети Facebook созданы три страницы от имени мэра Душанбе Рустама Эмомали.

Однако все они являются фейковыми.

"Рустам Эмомали пока не имеет своей официальной страницы в социальных сетях", - подчеркнули тогда в пресс-службе столичной мэрии.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus