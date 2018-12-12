В Туркменистане с нового года вступает в силу закон «О профилактике вредного воздействия алкоголя». Он будет вводиться поэтапно, но первые ограничения вступят в силу 1 января 2019 года, следующие - с 1 июля 2019 года, заключительные – с 1 января 2021 года, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Согласно закону, с 1 января 2019 года торговля алкоголем может осуществляться только в винно-водочных отделах магазинов и в специализированных торговых точках, а также в ресторанах, барах и кафе и только при наличии кассового аппарата и платежного терминала.

Кроме того, продажа алкоголя в магазинах допустима только в рабочие дни с 10:00 до 20:00, а в нерабочие праздничные дни и памятные даты продажа алкоголя запрещена.

Купить спиртное смогут только лица, достигшие 21-летнего возраста.

Будет запрещена продажа алкоголя через Интернет и другие способы телекоммуникаций; а информация об алкогольной продукции должна быть указана на таре (этикетке) на туркменском и на русском или английском языках.

Пить нельзя будет в санаториях, медицинских, военных, спортивных и культурных учреждениях, а также в поездах, на морских и речных судах и в самолетах.

Ввозить в страну для личного использования можно будет не более одного литра любого вида алкогольной продукции. Запрещена к ввозу алкогольная продукция крепостью более 70% (за исключением этилового спирта), произведенная в домашних условиях, перелитая из оригинальной тары в любую другую.

С лета 2019 года на любых алкогольных напитках на этикетке (не менее 20% площади) должна быть надпись жирным черным шрифтом на белом фоне: «Алкогольная продукция вредит вашему здоровью!».



Отмечается, что помимо ограничений на продажу алкоголя, с 1 декабря была повышена стоимость акцизов на алкогольную и табачную продукцию.

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