1 декабря, в первый день зимы, Tcell раскрыл тайну: настоящий Дед Мороз – Фиолетовый! С тех пор, Фиолетовые Деды Морозы появлялись в разных городах Таджикистана и дарили действительно желанные подарки – безграничное общение в течение всего 2019 года в опции «Годовой безлимит» от Tcell! Акция продлится до 15 декабря, но на этом сюрпризы от Фиолетового Деда Мороза не закончатся!

Самые быстрые участники акции, находящие Дедушек и называющие им специальный «пароль», становятся обладателями сертификата на подключение опции «Годовой безлимит 2019». «Годовой безлимит 2019» от Tcell - это безграничное общение внутри сети и мегабайты интернета в течение всего 2019 года.

На всех страницах Tcell в социальных сетях (Facebook, Instagram, VK, OK, Viber) и на Love Radio в определенное время объявляется местонахождение Фиолетового Деда Мороза, и «пароль», который нужно ему сообщить. Настоящих Фиолетовых Дедушек Морозов уже встречали в Душанбе, Худжанде, Бохтаре, Кулябе, Турсунзаде и Хороге. По всей стране, люди ждут их и ищут на определенных локациях.

Принять участие в акции Tcell «Настоящий Дед Мороз – Фиолетовый» можно до 15 декабря. Не упустите шанс подключить услугу «Годовой безлимит 2019» или подарить ее родным и близким! Следите за объявлениями на страницах Tcell в социальных сетях, слушайте Love Radio, чтобы найти Фиолетового Деда Мороза в вашем городе, и получить ценный подарок - безграничное общение от Tcell!

После окончания акции, Фиолетовый Дед Мороз преподнесет еще сюрприз для жителей столицы!

С 15 декабря, Tcell и «Олу4а Такси» приглашают вас на встречу с Фиолетовым Дедом Морозом, который станет вашим надежным водителем, и не оставит без подарков! Вызывая «Олу4а Такси» по номеру 7000, попросите, чтобы водителем стал Настоящий Фиолетовый Дед Мороз! Дед Мороз подарит хорошее настроение во время всей поездки, особенно самым маленьким пассажирам, и не отпустит без подарка: при подключении тарифного плана «Даркор 59» и выше, вы получите в подарок Серебряный номер от Tcell! Количество подарков ограничено, поэтому успейте прокатиться на такси с Фиолетовым Дедом Морозом за рулем!

Компания Tcell от всей души поздравляет всех с Наступающим Новым 2019 Годом, и желает ярких эмоций, вдохновения и волшебства!

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.